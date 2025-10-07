Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning

Karriärguiden Group Sweden AB / Undersköterskejobb / Göteborg
2025-10-07


Visa alla undersköterskejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda eller i hela Sverige

Vi söker undersköterskor för kunds räkning.

Publiceringsdatum
2025-10-07

Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Radisson Blu Hotel, Göteborg - 11 november 2025
Alternativt på info@medrekmassan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696)
401 24  GÖTEBORG

Arbetsplats
Medrek.se

Jobbnummer
9544425

Prenumerera på jobb från Karriärguiden Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB: