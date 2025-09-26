Undersköterskor, timvikariat, till Medicinavdelning 9 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-09-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Höör
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och vill arbeta på en nystartad medicinavdelning? Vill du tillsammans med dina kollegor ge bästa möjliga vård till patienterna? Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Har du därtill stor nyfikenhet till vad vården har att erbjuda framtidens patienter? Då är du varmt välkommen till oss på Medicinavdelning 9 i Lund.
Vi är en nystartad slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser med en bred medicinsk profil. Här vårdar vi patienter med diagnoser inom medicin, neurologi, kirurgi med mera. Vi vårdar patienter som exempelvis är i behov av High-flow nasal cannula therapy (HFNC), Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) samt olika drän, så som pleuradrän.
Hos oss möter du en stimulerande och lärorik arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kolleger i ett nära samarbete över yrkesgränser. Vi arbetar i tvärprofessionella team med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och rehabilitering där kommunikationen samt gott samarbete är en gemensam grund och tillsammans har vi patienten i fokus. Därtill har vi samarbete med ett flertal olika verksamhetsområden såsom medicin, kirurgi, kardiologi och ortopedi, vilket bidrar till en bred kompetens på enheten.
Tillsammans lägger vi grunden för hur vården ska utformas och du erbjuds goda möjligheter att påverka hur du vill att din arbetsplats ska se ut. Vi som arbetar här är nyfikna och framåtsträvande samt har utvecklat en god sammanhållning med bra kommunikation.
Är du nyfiken att möta framtidens medicinavdelning och höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker två undersköterskor med stor nyfikenhet på vad vården kan erbjuda framtidens patienter.
Hos oss blir du bekant med en stor variation av patienter med en eller flera diagnoser. Då verksamheten förändras på kort och lång sikt erbjuder vi dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling i din yrkesroll. Vi uppmuntrar även till delaktighet i förbättringsarbetet av vården på enheten. Utöver ditt direkta arbete med patienterna får du också möjlighet att göra skillnad för patienten genom att tillsammans med dina kollegor forma och förbättra rutiner samt arbetsmiljön. Vårt mål är att alltid utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande.
Som undersköterska ansvarar du för basal- och specifik omvårdnad. Du är även en resurs för anhöriga kring deras tankar och funderingar. I din roll arbetar du i team med sjuksköterskor, läkare och i ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt konsulter från andra avdelningar.
Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål.
Tjänsterna avser timanställningar med tjänstgöring dag, kväll och natt, samt helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vidare är arbetslivserfarenhet inom kirurgisk eller medicinsk vård en fördel.
Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi ser även att du är nyfiken, öppensinnad och har mod att vara med under förändringar. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Ulrika Hansson, Enhetschef 046-17 20 76 Jobbnummer
9529181