Undersköterskor, timanställningar, till Medicinkliniken i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2025-12-18
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och uppskattar ett varierande arbete i en omväxlande miljö? Då har vi tjänsten för dig! Hos oss blir du en betydelsefull del av vår verksamhet där vi värdesätter samarbete, utveckling och ett gott bemötande i varje möte.
Verksamhetsområde medicin vid Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är en stor, sammanhållen verksamhet som innefattar såväl planerad som akutvård. Våra slutenvårdsavdelningar finns inom områdena hematologi, kardiologi, neurologi, gastroenterologi, lung- och njurmedicin tillsammans med medicinavdelningen akut.
CSK är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Sjukhuset erbjuder invånarna i upptagningsområdet vård med korta väntetider inom alla specialiteter. Vi är cirka 2 600 medarbetare.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska på medicinkliniken har du och dina kollegor ett gemensamt ansvar för att patienten ska få den basala och specifika omvårdnad som krävs. Vårt mål är att bedriva en god och säker vård och att alltid utgå från patientens behov genom ett nära teamarbete. Utöver detta ges du möjligheten att få en inblick på våra olika avdelningar som kan hjälpa oss att tillsammans utveckla vården. På medicinkliniken har vi en hög kompetens, god stämning och engagerade arbetskamrater. Vi har respekt för varandra och allas kompetens är lika viktig. Teamet runt patienterna består av bland annat läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare, kurator och dietist. Vi arbetar personcentrerat och patienten kommer att möta de kompetenser som behövs för att vården och behandlingen ska bli så bra som möjligt.
Tjänsten avser en timanställning på medicinkliniken där arbete på samtliga slutenvårdsavdelningar kan förekomma.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Därtill är det meriterande om du har några års erfarenhet som undersköterska. Vi använder oss av IT-stöd så mycket som möjligt, för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet, därför är det en fördel om du har vana av att arbeta framför allt i journalsystemet melior.
Som person har du ett genuint intresse för människor och sätter alltid patienten i fokus i ditt arbete. Genom ditt engagemang och din positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot såväl patienter som närstående. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet samt gott samarbete kollegor och närmaste chef emellan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas urval löpande, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
