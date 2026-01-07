Undersköterskor (tim vik) till Hallen och Skoga Seniorcentrum, Solna stad
Är du en undersköterska på jakt efter en timanställning och vill vara en del av ett härligt team i en uppskattad verksamhet? Då har vi på Hallen och Skoga Seniorcentrum tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Hallen seniorcentrum
Hallen Seniorcentrum har ca 60 st anställda och ligger i ett lugnt kvarter i Råsunda med närhet till grönområden.
Boendet har 69 lägenheter för personer med omfattande vårdbehov/somatik och demens. Här finns även korttidsboende och dagverksamheter som drivs i egen regi av Solna Stad.
Hallen är ett profilboende med mat och kultur som inriktning. Måltiden är en viktig del av livet och ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap likväl som att maten ska ge näring och energi. Maten speglar årstider och helger.
Skoga seniorcentrum
Skoga är ett äldreboende vackert beläget i Huvudsta med utsikt över Ulvsundasjön. Skoga är Solnas enda äldreboende som drivs i kommunal regi. Här finns 100 boende och ca 120 medarbetare. Vi är en blandad personalgrupp med en variation av etniciteter och åldrar, som brinner för det vi gör och sätter stor ära i att göra ett gott arbete.
Vårt erbjudande
- God och gedigen introduktion.
- Fantastiska kollegor som ger arbetsglädje och möter dig med stort hjärta och varma händer.
- Nära samarbete med verksamhetschefer och kvalitetssamordnare.
- Lokaler med goda kommunikationsvägar.
- Vackert belägna och lättillgängliga arbetsplatser.
- Tillgång till Solna stads webbaserade utbildningar i kompetensportalen.
Vad innebär arbetet?
Som undersköterska på Hallen och Skoga Seniorcentrum är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa en trygg miljö för de boende. Du ska ge en god omvårdnad och tillsammans med den boende planera och utföra insatser av god kvalitet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
- kontaktmannaskap: följa och utföra insatser i boendes genomförandeplan
- erbjuda aktiviteter och samvaro som ger en meningsfull vardag
- dokumentation i social journal (Life Care)
- serviceuppgifter som tvätt, städ, servering av måltider, bakning, och övriga praktiska uppgifter
- utföra medicinska insatser efter delegation och samarbeta med ansvarig sjuksköterska och paramedicinare
- Vårt digitala arbetsverktyg är mobiltelefoner och datorer. Det innebär att du behöver ha en fungerande BankID för att kunna logga in och arbeta i systemet.
Vem söker vi?
Du har
- skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
- god kunskap om vård- och omsorgsarbete
- god digital vana på en sådan nivå som dessa arbetsuppgifter kräver
- erfarenhet av social dokumentation
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
- specialistutbildad undersköterska
- studerar till sjuksköterska
- erfarenhet och kunskap inom både somatisk åldersrelaterad problematik samt kognitiv svikt eller isoleringstendes
- erfarenhet av palliativ vård.
Uppdraget ställer krav på att du är en trygg och empatisk person som gärna tar initiativ. För att lyckas är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel. Du är en person som ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en timanställning med start omgående. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 18 januari 2026.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Johanna Fahlander Fallgren, johanna.fahlander-fallgren@solna.se
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/471". Omfattning
