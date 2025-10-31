Undersköterskor till Vifolkagårdens äldreboende 75-100%
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod. Vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Vifolkagårdens vårdboende är beläget i Mantorp, Här arbetar vi med fokus på att skapa en meningsfull tillvaro för de boende genom en bra vård och omsorg i nära samverkan med olika professioner. Vi arbetar mycket med kvalitet och utveckling samt strävar ständigt efter att bli bättre på vårdboendet. Boendet består av fem avdelningar och har 46 lägenheter. En avdelning är demensboende och fyra är somatiska boenden. Vi har även 2 lägenheter som är växelvård. Nu söker vi flera undersköterskor som vill anta utmaningen och bli en del av vår enhet.
Är du en modig och engagerad möjliggörare som vill skapa livsglädje?Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska på Vifolkagårdens vårdboende utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett salutogent perspektiv.
Uppdraget som undersköterska innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad och rehabiliteringsträning samt vardags rehabilitering för att se till att de boende får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro.
Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete. Uppdraget består även till stor del av social samvaro med de boende där du
förväntas stötta i olika dagliga aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och examinerad undersköterska. Du behöver behärska svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har arbetat strukturerat med skriftlig dokumentation, avvikelser, genomförandeplaner, kvalitet, rutiner och kvalitetsregister. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare.
Som person söker vi dig som har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat. Du har förmågan
att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
