Undersköterskor till vård- och omsorgsboende på Kungsholmen (extrajobb)
2025-10-01
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska/vårdbiträde på Serafens vård- och omsorgsboende, där du skapar trygghet och bidrar till att våra äldre stockholmare på Kungsholmen har en meningsfull och fungerande vardag.
Serafens vård- och omsorgsboende är en trevlig arbetsplats som ligger i framkant när det gäller utveckling och förnyelsearbete. Serafen ingår i en av Stockholms stads fyra akademiska noder som bedriver en evidensbaserad vård och omsorg där ambitionen är att forskning ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Våra olika inriktningar är somatik, korttidsvård, äldrepsykiatri, yngre demens (under 65 år) och demens. Serafen är belägen på Kungsholmen, med kort gångavstånd från T-centralen.
Som undersköterska/vårdbiträde förväntas du kunna arbeta dag, kväll och helg (arbetstider mellan kl 7-21.15 beroende på dag/kväll/helg), där du täcker upp när ordinarie medarbetare är frånvarande eller när det finns behov av extra personal.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och meningsfullt arbete.
Att arbeta på Serafen innebär en möjlighet för dig att bredda dina kunskaper och bidra till din personliga yrkesutveckling.
Vi har introduktionsprogram med både teoretiska och praktiska moment för att du ska känna dig trygg och säker i ditt jobb.
Delar av introduktionen är utbildning i att hantera läkemedel inför delegering, olika tekniker vid förflyttning av vårdtagare, att dokumentera dina arbetsinsatser och att lära dig om basala hygienrutiner.
Vi arbetar utifrån Stockholms stads miljöprogram och för en hållbar äldreomsorg.
Din roll
Som undersköterska/vårdbiträde har du en viktig uppgift att göra människors vardag enklare, bättre och roligare. Du ger god omvårdnad och social omsorg till de äldre i det dagliga livet. Det innebär bland annat att du hjälper till med mediciner, matlagning, inköp, städning, tvätt och personlig omvårdnad så som dusch och toalettbesök. Du främjar också den funktionella förmågan hos den äldre och bidrar till en social och aktiv tillvaro. Förutom praktiska och sociala arbetsuppgifter har du kontakt med anhöriga, medverkar vid vårdplanering och skriver ner händelser i vårt dokumentationssystem.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som uppfyller något av nedan krav:
Gymnasie - eller yrkesutbildning inom vård- och omsorg (examen eller pågående)
Pågående studier på sjuksköterske- eller läkarprogrammet
Annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Du har också:
Kunskaper inom vård - och omsorgsarbete
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Dator-, mobil-, och systemvana då dokumentation och rapportering är en del av arbetet
Fyllt minst 18 år
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom:
äldreomsorgen
vård och omsorg
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du har engagemang och vilja att göra skillnad. Du har en god förmåga att samarbeta med andra. Som person är du trygg och stabil, med god förmåga att ställa om och anpassa dig till nya omständigheter. Du lyssnar och anpassar dig till mottagaren och situationen. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande, med en vilja och förmåga att hjälpa andra.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Stockholms stad, Serafens vård- och omsorgsboende
Hanna Mirza, enhetschef hanna.mirza@stockholm.se 08-50808845
