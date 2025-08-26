Undersköterskor till vård och omsorgsboende samt hemtjänst
2025-08-26
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg i Skellefteå
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Nu söker vi undersköterskor som vill jobba i Europas mest expansiva region och bidra med att bygga framtidens vård och omsorg.
Som undersköterska blir du en del av ett arbetslag där vi jobbar mest av allt för andra men även för varandra. Inom socialkontorets vård- och omsorgsavdelning ger vi stöd till människor i hela Skellefteå kommun. Tillsammans utformar vi ett stöd som bidrar till en meningsfull vardag med god omvårdnad. Varje dag, för hela Skellefteå.
Vi söker undersköterskor till följande vård- och omsorgsboenden för arbete dag/kväll/helg:
Björkhammargården, Jörn (kombinerad med Jörn hemtjänst)
Burträskgårdarna, Burträsk
Hedvigsgården, Kåge
Vi söker undersköterskor till följande vård- och omsorgsboenden för arbete natt:
Burträskgårdarna, Burträsk
Vi söker undersköterskor till följande hemtjänstområde för arbete dag/kväll/helg:
Boliden
Centrala stan
Jörn (kombinerat med Björkhammargården)
Skelleftehamn
Läs mer om uppdraget som undersköterska här: https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/det-har-kan-du-jobba-som/vard-omsorg-och-stod/underskoterska
Vi vet att en ny start kräver trygghet. Därför hjälper vi dig att hitta bostad när du blir en del av Skellefteå kommun. Varmt välkommen att bli en av oss!
Du utför vård- och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra individens förmågor. Du kommer att utföra omsorgsuppgifter baserat på de beslut som har tagits. Det innebär att du stöttar individen utifrån dennes behov med exempelvis förflyttningar och hjälp med personlig hygien.
I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att kunna ta till dig, förstå skriftlig och muntlig information samt kunna dokumentera. Det är viktigt att du har tillräckligt goda fysiska förutsättningar för att klara av de arbetsuppgifter arbetet innebär.
Vi söker dig som trivs med att hjälpa människor och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Det är naturligt för dig att visa respekt för andras önskemål och behov. Du tycker om att samarbeta med andra och är bra på att tillsammans hitta lösningar för att nå vårt gemensamma mål. Eftersom arbetet med människor innebär ständiga förändringar är det viktigt att du kan anpassa dig och behålla ett gott humör.
Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg samt erfarenhet att arbeta med individer med kognitiva sjukdomar ser vi det som meriterande.
På vissa av våra arbetsplatser är det krav på B-körkort.
Skellefteå kommun är finsk och samisk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk så ser vi det som en tillgång i våra verksamheter.
ÖVRIGT
Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period.
Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats.
Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se
