Undersköterskor till vår nyorganiserade hemtjänst i Skillingaryd
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Vaggeryd
2025-10-24
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
Om arbetsplatsen
"Vi brinner för det vi gör. Att få vara en människa som någon behöver, gör att jag gör ett bra jobb. "
"Att jobba med brukarna i deras hem, alla är så trevliga. Sen är vi ett härligt gäng kollegor, vi har så roligt tillsammans."
• Det här är två röster från Sveriges tredje bästa hemtjänst enligt brukarundersökningen 2023. Vi är så stolta över detta resultat som visar att vi tillsammans gör skillnad och gör rätt saker för dem vi finns till för!
Vaggeryds kommuns hemtjänst finns i Vaggeryd och Skillingaryds tätort. Skillingaryds hemtjänst står inför en spännande förändring. I takt med att vi genomför en omorganisering och delar upp verksamheten i två skapar vi en tydligare struktur och stärker ledarskapet genom att utöka med ytterligare en chef. Målet är genom mindre arbetsgrupper att skapa en mer hållbar arbetsmiljö, ökad närvaro i ledarskapet och ännu bättre stöd för våra medarbetare. Samarbete är en viktig del i arbetet och vi hjälps åt både inom hemtjänstgrupperna och mellan orterna.
2022 startade vi ett arbetstidsprojekt som innebär att heltidsmåttet sänktes till 34 timmar/vecka med bibehållen heltidslön. Detta projekt fortsätter vi med under 2025. Förutom ett lägre heltidsmått, gott samarbetsklimat och ett omväxlande, meningsfullt arbete erbjuder vi också friskvårdsbidrag samt arbetar aktivt med kompetensutveckling, digitalisering och förbättringar i verksamheten.
Nu söker vi engagerade undersköterskor som vill vara med på resan och bidra till att ge våra brukare trygg omsorg med hög kvalitet - varje dag.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag startar i moderna lokaler mitt i Skillingaryd där du hämtar din telefon och ser hur din arbetsdag ser ut. Du tar dig till brukarna, antingen via bil, cykel eller till fots. Hemma hos brukarna motiverar, hjälper och stöttar du den enskilde utifrån deras individuella behov och önskemål. Det kan innebära medicinska insatser, personlig omvårdnad, städning, matlagning, inköp och tvätt. Insatser och händelser dokumenterar du i vårt verksamhetssystem Combine och du har kontakt med brukarnas anhöriga. Arbetet är i många fall självständigt men du har hjälpsamma kollegor ett samtal bort. I din roll har du även samarbete med hemsjukvård, biståndshandläggare, rehabpersonal, ledning och administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ser gärna att du har erfarenhet av arbete i hemtjänst sedan tidigare. Då arbetet kräver god kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du behärskar svenska i både tal och skrift. Det är ett krav att du har B-körkort och att du kan cykla.
Som person är du ansvarstagande, har en god empatiskt förmåga och är bra på att skapa och underhålla relationer. Du är serviceinriktad, har ett positivt förhållningssätt och kan hantera snabba omställningar i arbetet. Under arbetspasset har du en mobiltelefon som arbetsredskap där du ser de insatser som du ska utföra. Vi ser därför gärna att du är intresserad och bekväm med tekniska lösningar och välfärdsteknik samt har datorvana. Du får så klart utbildning i dessa lösningar vid din introduktion. Vi erbjuder både teoretisk och praktisk introduktion som är individuellt anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter. Tänk på att undersköterska nu är en skyddad yrkestitel och du som söker bör ha ett intyg från socialstyrelsen som styrker att du har rätt att använda skyddad yrkestitel. Alternativt har du idag en tillsvidareanställning som undersköterska i annan verksamhet.Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt. Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Områdeschef Hemtjänst Skillingaryd
Fredric Lång fredric.lang@vaggeryd.se 0370678291 Jobbnummer
9572034