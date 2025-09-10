Undersköterskor till Vantörs hemtjänst (timvik dag, kväll, helg & natt)
2025-09-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie hos oss där du skapar trygghet och bidrar till att våra äldre stockholmare har en meningsfull och fungerande vardag.
Vantörs hemtjänst söker timvikarier som kan arbeta dag-, kväll-, helg- och natt. Läs mer här om hur det är att jobba i Stockholm stads äldreomsorg
Vi erbjuder dig ett roligt och stimulerande arbete där du möter människor med olika livserfarenheter och bakgrund, som behöver hjälp och stöd. Vårt upptagningsområde är Bandhagen, Örby, Högdalen, Hagsätra och Rågsved. Nattpatrullen arbetar i hela Enskede-Årsta-Vantörs stadsdel. Vi har lokaler i både Högdalen och i Rågsved.
Din roll
Som undersköterska har du en viktig uppgift att göra människors vardag enklare, bättre och roligare. Du ger du god omvårdnad och social omsorg till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Det innebär bland annat att du hjälper till med personlig omvårdnad så som dusch och toalettbesök, matlagning och inköp, städning och tvätt och främjar en social och aktiv tillvaro. Förutom att göra praktiska arbetsuppgifter ska du också kunna skriva ner händelser i vårt dokumentationssystem samt ha kontakt med anhöriga.
Du kommer att förflytta dig mellan brukare till fots eller med elcykel. På natten förflyttar du dig med bil.
Din kompetens och erfarenhet
För att trivas och lyckas i ditt jobb behöver du:
ha tidigare erfarenhet av att jobba inom hemtjänst
ha datorvana och kunna behärska det svenska språket väl i tal och skrift eftersom dokumentation och rapportering är en del av arbetet
kunna cykla (elcykel)
kunna köra bil (natt)
Det är meriterande om du har
en skyddad yrkestitel som undersköterska och/eller en avslutad gymnasieutbildning inom vård- och omsorg, hälso-och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
B-Körkort.
Vi kommer att lägga stor vikt vid följande personliga egenskaper:
Stabil: Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Serviceinriktad: Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för vårdtagarens behov. Samarbetsförmåga: Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Empatisk: Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket.
Din ansökan: Du ansöker genom att bifoga ditt CV samt svara på några urvalsfrågor.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5203". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, EÅV sdf, Social omsorg äldre, Hemtjänst Vantör Kontakt
Jaana Keskisalo, enhetschef Rågsved jaana.keskisalo@stockholm.se Jobbnummer
9502739