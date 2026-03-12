Undersköterskor till Vallänge särskilt boende/hemtjänst
2026-03-12
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Välkommen till Vallänge särskilt boende och Boteå hemtjänst i Undrom.
Vallänge särskilt boende har 13 boendeplatser och är omgivet av naturskön landsbygd vid Ångermanälven. I samma byggnad finns Boteå hemtjänst grupplokal. Här samplanerar särskilt boende och Boteå hemtjänst med varandra. Det ger förmånen till varierande arbetsdagar och arbetssätt. Här samarbetar medarbetare, enhetschef, sjuksköterska och verksamhetsplanerare i ett nära team. Vi är 22 medarbetare som stöttar varandra och tar vara på varandras styrkor - och nu söker vi nya kollegor.
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll. Du hjälper våra brukare att behålla sitt levnadssätt och sina vanor, och du skapar verklig livskvalitet varje dag. Samtidigt får du ett flexibelt arbete där du ständigt utvecklas inom omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor utifrån varje individs behov tillsammans med fina kollegor.
Som anställd hos oss erbjuder vi dig:
* Rätt att arbeta heltid - du har rätt att arbeta heltid och bestämmer själv din sysselsättningsgrad. Heltid hos oss är 35 timmar i veckan.
* Kompetensutveckling som gör skillnad - vi erbjuder utbildning inom bland annat vårdhygien och bemötande vid demenssjukdom.
* Möjlighet att växa i din roll - möjlighet att vara administratör inom kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD.
* Ta ett eget ansvarsområde - hos oss finns möjlighet att till exempel bli demensansvarig eller hygienombud och verkligen sätta din prägel på verksamhetenPubliceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är ditt grunduppdrag att med brukarens behov i centrum ge god och individuell omvårdnad och service. Du arbetar utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan, alltid med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
En viktig del av ditt arbete är att skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande för varje brukare, utifrån ett salutogent synsätt. Du ser varje person som en individ och arbetar aktivt för att brukaren ska känna sig delaktig och få möjlighet att påverka hur insatser genomförs utifrån sina egna behov och önskemål.
I rollen ingår även:
* IT-baserad dokumentation och administration
* Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Bidra aktivt till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet
Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi arbetar efter äldreomsorgens värdegrund: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel.
Vi söker dig som är trygg, engagerad och driven med en vilja att göra skillnad i våra brukares vardag. Du lockas av ett varierat arbete och trivs med att möta människor i olika situationer. Du är flexibel, vågar tänka självständigt och tar ansvar samtidigt som du är en lagspelare som samarbetar väl i team.
Du har ett genuint intresse för omvårdnad och ett hjärta för äldreomsorgen. För oss är det viktigt att varje brukare känner sig delaktig och får påverka hur insatser genomförs utifrån sina egna behov och önskemål det är något du delar och bär med dig i ditt dagliga arbete.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. I rollen har du daglig kontakt med brukare, anhöriga och kollegor, följer skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt ansvarar för dokumentation, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga.
Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande, och det är värderingar vi förväntar oss att du delar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har körkort B.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
