Undersköterskor till Tubberöds äldreboende och hemtjänst
2026-01-08
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
På Tubberöds äldreboende och hemtjänst står människan i centrum - både omsorgstagare och medarbetare. Här arbetar vi i en varm, personlig och modern omsorg där gemenskap, omtanke och arbetsglädje är en självklar del av vardagen. Hos oss är du en viktig del av helheten. Du möts av ett nära ledarskap, engagerade kollegor som bryr sig - på riktigt - och en arbetsplats där idéer uppmuntras och utveckling är en naturlig del av arbetet.
Verksamheten drivs som en intraprenad, vilket innebär stort inflytande, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling. Vi inspireras av Lotte-modellen, med fokus på relationer, livskvalitet och ett värdigt liv för varje individ.
Tubberöds boende och hemtjänsten har sina kontor och sin utgångspunkt på samma adress, enheterna samarbetar i det dagliga arbetet för att stärka vår kvalitét och kontinuitet i omsorgen.
Du kommer att ha din anställning förlagd på en av våra två enheter, Tubberöds boende eller hemtjänsten, men är öppen för att arbeta både på bägge enheter vilket ger variation och bredd i ditt arbete. Tillsammans med kollegor skapar du en trygg, personlig och professionell omsorg utifrån varje individs behov.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
* Ge god omvårdnad och service utifrån genomförandeplaner
* Stötta och aktivera omsorgstagare i vardagen
* Arbeta med vardagsrehabilitering och personlig omvårdnad
* Dokumentera och upprätta genomförandeplaner
* Samarbeta tätt med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och chefer
* Arbeta både självständigt och i teamKvalifikationer
Vi söker dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill bidra med trygghet, engagemang och professionalitet.
Vi ser gärna att du har:
* Undersköterskeutbildning eller likvärdig vårdutbildning (meriterande)
* God svenska i tal och skrift
* Digital vana
* Erfarenhet från äldreomsorg eller hemtjänst (meriterande)
* Kunskap om IBIC, BPSD och lågaffektivt bemötande
* Erfarenhet av dokumentation och kvalitetsarbete (meriterande)
Du är ansvarstagande, flexibel och trygg i din yrkesroll. Du samarbetar lätt med andra men trivs också med att arbeta självständigt. Har du kompetens inom demens eller psykiatri ser vi det som ett stort plus.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
