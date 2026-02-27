Undersköterskor till Stinsen - rehab- och utredningsavdelning
2026-02-27
Är du trygg i din yrkesroll och vill vara med och göra skillnad för dem vi är till för? Trivs du i en miljö med stundtals högt tempo, utmaningar samt yrkesmässig och personlig utveckling? Då är det Dig vi söker till Stinsen, en rehab och utredningsavdelning på 11 platser. Där arbetar ett glatt gäng som värdesätter att våra brukare och närstående får ett bra bemötande och att de känner sig trygga under sin vistelse. Kollegorna månar om varandra för att lyckas i arbetet och ser varandras styrkor som en drivkraft för gruppens utveckling. Dessutom arbetar personalen tätt med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Teamets framgång är att nå brukarnas mål med vistelsen på Stinsen.
Tullbackagården är ett äldreboende som ligger i stadskärnan nära Norasjön. Boendet består av fem avdelningar fördelat på två våningar.
Som undersköterska arbetar du tillsammans med kollegor på enheten och ansvarar för att tillgodose brukarens vardagliga behov utifrån ett person centrerat förhållningssätt. Till vår hjälp använder vi oss av genomförandeplaner, vård- och rehab planer.
Du förväntas kunna arbeta utifrån uppsatta mål, ta ansvar för olika ansvarsområden, följa gällande rutiner och riktlinjer. Arbetet utförs i nära samarbete med teamet.
Du ska ha god förmåga och viljan att skapa goda relationer till brukare och dess närstående. För oss är det viktigt att du arbetar både självständigt och i grupp. Du ska kunna ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Att förbereda ankomster för en ny brukare kan innebära att med kort varsel behöva iordningställa och förbereda så att mottagande blir bra.
Vi vill att våra medarbetare på Tullbackagården och Stinsen ska vara positiva, engagerade och vilja bidra till att utveckla verksamheten genom delaktighet och ansvar. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Din arbetstid är schemalagd på 37 tim/v, förlagd dag/kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har tidigare erfarenhet från vård och omsorgsarbete. Erfarenhet av arbete med rehabilitering och gärna kunskaper kring avancerad omvårdnadsuppgifter, samt erfarenhet av arbetsuppgifter som delegeras av sjuksköterska.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Verksamheten använder digitala hjälpmedel och det är meriterande om du har arbetat med MCSS, VIVA, Tunstall.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
