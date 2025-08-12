Undersköterskor till Solstickegatans Äldreboende, tidsbegränsat vikariat
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-08-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Solstickegatans äldreboende söker nu två vikarier som vill sätta guldkant på vardagen för våra äldre hyresgäster! Du får ett viktigt och meningsfullt arbete där du gör skillnad!
Ditt nya jobb
Större delen av ditt arbete som undersköterska innebär direkt arbete med omsorg och omvårdnad om de boende.
Detta arbete omfattar individanpassad hjälp i alla de delar som krävs för att den boende ska få ett så rikt och normalt liv som möjligt. Exempelvis hygien, påklädning, beställa mat, dela ut mat, duka, diska tvätta, stryka, rekvirera förbrukningsmaterial, givande av medicin, gå på promenader, ledsaga till ex. tandläkare eller att samtala med de boende m.m. I alla dessa delar ska de boende aktiveras så långt som möjligt i syfte att de ska höjas eller bibehålla sin funktionsförmåga. I befattningen ingår även att ge vård och omsorg i livets slutskede samt palliativ vård. I arbetet ingår också olika former av rapportering, dokumentation samt kontaktmannaskap. Detta innebär att man har ett särskilt tillsynsansvar för den/de boende som man är kontaktman för.
Du ger medicin på delegation från sjuksköterska, genomför vissa rehabiliteringsinsatser på delegation från arbetsterapeut/sjukgymnast samt rapporterar verksamhet löpande muntligt och skriftligt till enhetschef/sjuksköterska och kollegor.
Din kompetens
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska. Eventuellt kan vårdbiträden bli aktuella. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete/äldreboende och arbete på demensenhet samt att du har god kännedom om verksamhetssystemet Combine.
Att du tar initiativ, samarbetar bra med andra och att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter är en självklarhet. Du ska också vara lyhörd och ha förmågan att sätta dig in i andras perspektiv eller situation. Att du kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt är också viktigt. Vi värdesätter också om du är trygg och stabil, har självinsikt och kan anpassa dig till olika situationer. Eftersom arbetet innebär kontakter med hyresgäster, anhöriga och kollegor med flera samt att det ingår dokumentation bör du behärska svenska språket mycket väl i tal-, läs- och skrift.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss får du självklart olika förmåner, läs mer här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Solstickegatans äldreboende ligger på Bäckalyckan och till oss tar du dig enkelt med buss. Äldreboendet har 90 lägenheter avsedda till personer med demenssjukdom och är Jönköpings största äldreboende. Vi på Solstickegatan vill genom vårt arbete skapa en trivsam miljö och atmosfär där våra boenden kan bibehålla en god livskvalité. Totalt i hela huset arbetar nu fler än 100 medarbetare. Vi är måna om både varandra och vår arbetsmiljö, vi har ett gott samarbete och självklart är våra vårdtagares välbefinnande alltid i fokus.
Bra att veta
Rekryteringen avser 4 tidsbegränsade vikariat, med tillträde och avslut enligt överenskommelse. Det ena vikariatet är på 6 mån och gäller två (2) stycken tjänster och det andra vikariatet är på 12 mån och gäller också det för två (2) stycken tjänster. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid både vardag och helg. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad.
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev, CV samt godkänt examensbevis som undersköterska om du har tagit examen. Ansökningar utan examensbevis kommer inte att prioriteras. Urval och intervjuer sker löpande. Innan anställning behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/922". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Mikaela Skarp 036-105978 Jobbnummer
9454910