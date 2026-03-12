Undersköterskor till Solberga, Palliativ vårdavdelning, semestervikariat
2026-03-12
Vill du ha ett roligt och självständigt arbete och vara en del av ett härligt gäng? Just nu söker vi flera utbildade undersköterskor som vill jobba hos oss under sommaren!
Vården hos oss är personcentrerad och vår värdegrund vilar på patientmötet, delaktighet, medarbetarskap, nära ledarskap samt arbetsglädje.
Vi arbetar i multiprofessionellt team, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, kurator, fysio- samt arbetsterapeuter. Tillsammans har vi ett arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient, närstående och medarbetare. Till vår hjälp har vi regelbundna besök av diakon från sjukhuskyrkan, volontärer och clownmedicin.
Vi finns i ljusa nyrenoverade lokaler med 24 vårdplatser i Solberga.
Närstående får vistas på avdelningen dygnet runt. Vi vårdar personer som är 18 år och äldre med olika diagnoser, de vanligaste diagnoserna är cancer, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar där personerna har en begränsad återstående livstid. Personerna kan ha aktiva behandlingar för att bromsa förloppet, symtomlindra och/eller öka livskvaliteten. Med en helhetssyn på människan är vårt fokus på att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på vår palliativa vårdavdelning arbetar du med varierande arbetsuppgifter. Bland annat hanterar du omvårdnad, såromläggning och utför olika provtagningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har några års erfarenhet av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är van att arbeta självständigt, har en mycket god samarbetsförmåga med övriga yrkesgrupper och använder ett flexibelt arbetssätt. Du arbetar med ett etiskt och medicinskt förhållningssätt samt känner ansvar för dina patienter och för verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård samt om du är specialistutbildad.Anställningsvillkor
Tjänsten är sommarvikariat på 100%, deltid kan diskuteras. Vi söker dig som vill jobba större delen av sommaren, både dag/kväll och natt.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
