Undersköterskor till Södra skärgårdens vård- och omsorgsboende
2025-11-07
Dina arbetsuppgifter
Vill du utvecklas i en framtidsbransch och bidra till att hyresgästerna på Södra Skärgårdens vård- och omsorgsboende får leva ett värdigt och meningsfullt liv?
Som undersköterska har du en viktig samhällsroll.
På Södra Skärgårdens vård- och omsorgsboende bor 40 hyresgäster, varav hälften har en demenssjukdom. Vi är ett 40-tal vårdbiträden och undersköterskor, och hos oss finns även en omsorgshandledare och en administratör. Här erbjuds du ett arbete i en fantastisk skärgårdsmiljö, nära havet.
Som undersköterska är du den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar. Arbetsuppgifterna omfattar personlig omsorg, stöd vid måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter samt samverkan med anhöriga.
Vissa arbetsuppgifter utförs på uppdrag av legitimerad personal, såsom sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal. Du är också kontaktpersonal som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål. Södra Skärgårdens vård- och omsorgsboende är Stjärnmärkt, vilket innebär att personalen har en fördjupningsutbildning inom demensomsorg. Vi arbetar med flera kvalitetsregister för att kunna utvärdera och förbättra för våra hyresgäster.
Du får handledning av vår omsorgshandledare och stöd från dina kollegor. När du börjar hos oss går du bredvid en erfaren kollega, så att du successivt kan växa in i din yrkesroll. Så småningom får du också möjlighet att delta i vårt kvalitetsarbete, till exempel som ombud för ett fördjupningsområde såsom hygien, aktiviteter eller palliativt stöd.
Vi lagar frukost och mellanmål på enheterna, medan huvudrätt och kvällsmat levereras från vårt kök på Styrsö.
Om du bor på fastlandet behöver du ta båten från Saltholmen, en resa som tar cirka 20 minuter. Morgonpasset börjar kl. 06.30 och det senaste passet slutar kl. 21.00. Våra arbetstider är anpassade efter båtens turer, men kontrollera gärna din egen restid via Västtrafiks reseplanerare.
Arbetstiden är schemalagd dag, kväll och varannan helg. Vi tillämpar ett så kallat basschema, vilket gör att du kan planera din tid och få den dygnsvila som är lagstadgad.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan uppvisa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel, alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna. Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
Erfarenhet från tidigare vård- och omsorgsarbete är önskvärt men inget krav. Det är också meriterande med vidareutbildning inom vård och omsorg.
I din roll träffar du många människor, vilket innebär att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du är respektfull, öppen i dina möten och har alltid hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden

Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling.

I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
