Undersköterskor till Sjöliden, dagtjänst och nattjänst
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2026-02-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen i Växjö
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Sjöliden i Braås söker nu en lyhörd undersköterska dagtid och en trygg undersköterska nattid. Vi söker även dig som är intresserad av äldreomsorg för ett tidsbegränsat vikariat fram till 261130.
Sjöliden är ett familjärt särskilt boende med 29 lägenheter uppdelat på två avdelningar. Våra omsorgstagare behöver stöd och hjälp att få leva under trygga förhållanden med aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vi är ett härligt gäng som har omsorgstagaren i fokus och som gemensamt arbetar för att skapa god arbetsmiljö och trivsel.
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utföra flera HSL-uppdrag och utvecklas inom områden som du är intresserad av inom vård- och omsorgsarbetet genom ombudsroller. Arbetsuppgifterna består i övrigt av sedvanliga arbetsuppgifter på ett särskilt boende med personlig omsorg, aktivering och serviceuppgifter.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsterna ska du ha godkänd utbildning från vård-och omsorgsprogrammet och det är merierande om du tidigare arbetat med omvårdnadsarbete och demens.
Du bör ha grundläggande IT/ datorkunskaper eftersom vi dagligen arbetar i dokumentationssystemet lifecare.Svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi söker dig som har ett intresse för äldreomsorg och är lyhörd, flexibel, stresstålig samt har ett professionellt bemötande till dem som du möter i vår verksamhet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 112/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Norma Lindqvist 0470-43905 Jobbnummer
9726334