Undersköterskor till Särskilt Boende Eken och Björken.
Habo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Habo Visa alla undersköterskejobb i Habo
2025-09-05
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen i Habo
Vi söker nu undersköterskor till våra särskilda boenden Eken och Björken. Här arbetar vi med individen i centrum och strävar efter att skapa en trygg, meningsfull och kvalitativ tillvaro för våra boende. Verksamheten bedrivs enligt evidensbaserade arbetssätt med fokus på delaktighet, bemötande och kontinuerlig utveckling.
Enheten är Silviahemscertifierad, vilket innebär att vi bedriver vård och omsorg utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling, bland annat genom Senior Alert och BPSD-registret.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg, och vi tillämpar ett arbetssätt där medarbetare ges möjlighet att påverka sina scheman.
Vår värdegrund - ENA: Engagemang, Närhet och Ansvar.
Dessa värdeord präglar hela vår verksamhet och ska genomsyra såväl vårt bemötande som vårt professionella förhållningssätt.
Vi erbjuder:
* Ett meningsfullt och varierande arbete.
* Kollegialt stöd och ett nära samarbete i team.
* Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter.
* Gratis personalparkering samt goda pendlingsmöjligheter.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad. Vi ser fram emot att välkomna dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Som undersköterska är du en viktig del av det dagliga omvårdnadsarbetet. Ditt arbete sker i nära samarbete med de boende, deras anhöriga samt övriga professioner i teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
* Personlig omvårdnad och socialt stöd.
* Rehabiliterande och aktiverande insatser.
* Dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
* Hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, exempelvis medicin- och insulindelegering.
* Genomförande av insatser enligt upprättade genomförandeplaner.
* Vi arbetar utifrån en helhetssyn där brukarnas behov och förutsättningar styr vårt förhållningssätt. Genom att använda genomförandeplanen som ett aktivt verktyg säkerställer vi individanpassad vård och omsorg.Kvalifikationer
* Undersköterskeutbildning. Intyg från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för Undersköterska krävs.
* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
* God förmåga att arbeta självständigt och i team.
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
* Vana att dokumentera i verksamhetssystemet Combine är mycket meriterande.
* Vana av Phoniro samt Zafe är meriterande.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-425". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611), https://www.habokommun.se/Naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/var-vardegrund/ Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Krzysztof Borowiec krzysztof.borowiec@habokommun.se Jobbnummer
9493176