Undersköterskor till resursgrupp enhet 2 inom särskilt boende
2025-09-22
Är du flexibel, social och strukturerad samt kan hantera oförutsedda händelser? Vill du göra vardagen enklare för de Malmöbor som behöver din hjälp och få dem att känna att "Varje dag är viktigast!"? Då är det kanske dig vi söker!
Särskilt boende i Malmö Stad består av sex enheter. Vi söker nu undersköterskor till resursgrupp inom särskilt boende, enhet 2. Som undersköterska till resursgruppen arbetar du på fast schema (dag/kväll och helg). Du kommer att bli placerad i ett resursområde och arbeta på dess olika verksamheter. Detta innebär att du kan placeras i olika arbetsgrupper inom resursområdet ut efter verksamhetens behov.
Våra resursområden utgår från:
• Jylland- Styrkan
• Visheten-Trevnaden
• Sjöstaden
Dina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ingår att ge brukarna omvårdnad, service och stöd. Vi söker dig som är ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du är även flexibel och har en förmåga att kunna prioritera om samt hantera snabba omställningar.
Vi värdesätter din höga empatiska förmåga och ditt stora engagemang för äldre människors välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Att se till brukarnas olika behov och möjligheter är en självklarhet för dig. Det är viktigt att du har ett professionellt och respektfullt bemötande samt en förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer. Du har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat för att främja ett fungerande samarbete.
Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. Du kommer även samarbeta med andra professioner samt ha kontinuerlig kontakt med anhöriga. I arbetet ingår även dokumentation i systemet LifeCare.
Inom resursområdet Visheten-Trevnaden kan du komma att arbeta på en avdelning för personer med särskilt vårdkrävande behov, där målgruppen främst består av personer med demenssjukdom och utökat omvårdnadsbehov. Du kommer att möta brukare med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD), såsom aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar. Arbetet kräver en god förståelse för dessa symtom och ett professionellt bemötande som bygger på tålamod, lyhördhet och ett personcentrerat arbetssätt. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och särskilda omvårdnadsbehov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med godkända betyg. Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhe av arbete inom särskilt boende eller inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom och av att ha arbetat i IT-verktyg såsom LifeCare, Flexite och Senior Alert samt van att utföra medicinska arbetsuppgifter enligt delegering.
För att trivas hos oss vill du arbeta med personcentrerad omvårdnad där du är med och gör vardagen meningsfull för brukaren. Du är flexibel i bemärkelsen att du snabbt kan ställa om när förutsättningarna förändras och du har förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter.
Arbetet kräver att du har förmåga att arbeta självständigt såväl som att ha ett gott samarbete tillsammans med dina kollegor och övriga personer som är involverade runt brukaren. Du har ett gott bemötande och uppmuntrar och stödjer brukarens egna förmåga.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Har du arbetat eller haft praktik inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen de senaste 5 åren kommer vi att ta en intern referens från din senaste arbetsplats.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det betyder att kommunen har en speciell skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål och skydda och främja deras språk och kultur.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Flertalet
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
