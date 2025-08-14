Undersköterskor till resursgrupp enhet 1 inom särskilt boende
2025-08-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20251942
Vill du göra skillnad varje dag - och samtidigt arbeta med annan frihet och variation. Välkommen till oss!
Särskilt boende i Malmö stad består av fem enheter. Nu söker vi undersköterskor till vår resursgrupp inom särskilt boende 1. Här får du ett varierande och meningsfullt arbete med fasta arbetstider, varannan helg och möjlighet till flexibilitet.Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Som undersköterska i resursgruppen har du en fast anställning och ett fast schema (dag/kväll + varannan helg). Du är placerad inom ett resursområde och arbetar utifrån dess olika verksamheter.
Resursområdena utgår från:
• Rönnbäret - Pildammsvägen
• Marietorp - Basunen
• Basen - Tryggheten
• Rosenholm - HeleneholmDina arbetsuppgifter
Du arbetar med att ge brukarna omvårdnad, service och stöd - alltid med fokus på personcentrerad omsorg. Arbetet innebär också:
• Att hantera medicinska uppgifter på delegation från sjuksköterska
• Att dokumentera i systemet Life Care
• Att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra yrkesprofessioner
Som anställd i resursgruppen kommer du inte vara kontaktman, vilket ger dig större utrymme att fokusera på det dagliga omsorgsarbetet och det akuta behovet i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Utbildad undersköterska med godkända betyg
• Ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad
• Van att arbeta både självständigt och i team
• Trygg i att hantera omställningar och prioritera i en föränderlig vardag
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från särskilt boende eller demensvård
• Arbetat i system som Life Care, BPSD och Senior Alert
• Erfarenhet av medicinska arbetsuppgifter på delegation
Hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Vill du bidra till att göra vardagen tryggare och bättre för Malmöbor inom äldreomsorgen? Då ser vi fram emot din ansökan!
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef.
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Har du arbetat eller haft praktik inom Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen de senaste 5 åren kommer vi att ta en intern referens från din senaste arbetsplats.
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning, med uppdrag att möta både dagens och framtidens vårdbehov. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Följ oss gärna på Instagram.
Malmö stad vill att våra medarbetare speglar den mångfald som finns i befolkningen och välkomnar sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas behov.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: Flertalet
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig läsa HÄR.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
