Undersköterskor till Resursen - Inriktning mot funktionsstöd
2025-12-16
Är du en utbildad undersköterska som vill ha ett omväxlande och meningsfullt arbete? Är du flexibel, ansvarsfull och trivs med att arbeta i olika miljöer? Då är Resursen rätt plats för dig!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Social- och omvårdnadsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning. Tillsammans skapar vi en organisation som möter både dagens behov och framtidens utmaningar.
Resursen är en verksamhet som arbetar med att täcka korttidsfrånvaro, men kan även täcka längre frånvaro. Vi söker nu medarbetare med inriktning mot funktionsstöd, vilket innebär att du främst kommer att arbeta inom:
• Personlig assistans
• Gruppbostäder
• Stödboende
• Daglig verksamhet
Som undersköterska hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du arbetar i flera verksamheter och skaffar bred erfarenhet. Du ger stöd och omvårdnad utifrån individens behov samt utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tjänsten omfattar i snitt 37 timmar per vecka med ackumulerad årsarbetstid, och arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt, helg och jourtjänst. Dina arbetspass bokas via en bemanningsenhet, vilket ger en viss möjlighet att påverka ditt schema.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta inom resursteam eller en liknande roll, särskilt inom funktionsstöd.
Som person är du ansvarstagande, lyhörd och flexibel, du trivs med variation och utmaningar.
Du har förmågan att prioritera och hantera snabba omställningar, samtidigt som du skapar trygghet och lugn även i stressiga situationer. Du har en empatisk förmåga och ett stort engagemang för människors välbefinnande och möjlighet till ett värdigt liv. Att se till brukarnas olika behov och möjligheter är en självklarhet för dig.
Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar av arbetet behöver du kunna uttrycka dig väl både i tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du får utvecklas och bygger en bred erfarenhet. Vidare får du ta ansvar och du får introduktion för att känna dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-01-18. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För att kunna anställas med titeln undersköterska behöver du kunna uppvisa intyget skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
De som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Vill du vara en del av en verksamhet där du får utvecklas, utmanas och bidra till en trygg och meningsfull vardag för personer med funktionsnedsättning? Sök till Resursen idag!
Välkommen med din ansökan!
