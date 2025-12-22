Undersköterskor till Ortopediavdelning Akut i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2025-12-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vår verksamhet växer och vi söker därför efter fler undersköterskor som vill vara med och utveckla vår verksamhet! Välkommen till oss på Ortopediavdelning Akut i Kristianstad!
Ortopedavdelning Akut ingår i Verksamhetsområde (VO) Kirurgi och är ett av de största verksamhetsområdena vid Centralsjukhuset Kristianstad. Vi har mottagningsverksamhet med kirurgi-, kärl-, övre/nedre gastro- och bröst-/plastikpatienter samt onkologisk behandlingsenhet. De andra avdelningarna inom vårt verksamhetsområde är Kirurgiavdelning Akut (KAVA), Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi Kirurgi Öron-Näs-Hals. Mellan avdelningarna har vi ett aktivt samarbete med goda utvecklingsmöjligheter inom specialiteterna.
Den ortopediska verksamheten på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) innefattar akuta operationer, mottagningsverksamhet och akutvårdsavdelning. På sjukhuset i Hässleholm drivs den elektiva ortopediska verksamheten. Vårt ortopediska verksamhetsområde är en universitetssjukvårdsenhet. Ambitionsnivån är hög och vi strävar mot det gemensamma målet om att leverera en hög kvalitet.
Ortopediavdelning akut ligger i framkant vad gäller vårdutveckling och omtanke för patienten. Arbetet på vår avdelning är omväxlande där ingen dag är den andra lik. I rollen som undersköterska utmanas och utvecklas du av varierande arbetsuppgifter, där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår.
I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med patienten och andra yrkeskategorier för att skapa förutsättningar för den bästa personcentrerade vården. Vi sätter patienten i fokus och för att göra det möjligt strävar vi efter att sänka antalet patienter per team. Utöver detta är kompetensutveckling och utbildning prioriterat.
Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vår enhet växer och vi håller på att utöka antalet vårdplatser. Därför söker vi nu efter 3 nya kollegor till vår enhet.
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team och vill bidra till en god arbetsmiljö, där vi alla känner arbetsglädje och gemenskap. Vi välkomnar både dig som är mer ny i rollen eller du som har hunnit arbeta en tid och samlat på dig värdefulla erfarenheter inom yrket.
Vi vill skapa ett arbetssätt som både patienter och medarbetare vinner på. Därför fokuserar vi på de medicinska och omvårdsmässiga behov patienten har, vilket gör att teamindelning baseras på patienternas behov och personalens erfarenhet.
Du ansvarar för de förekommande undersköterskeuppgifterna på en opererande akutvårdsavdelning. Många patienter som vårdas hos oss har även internmedicinska åkommor, vilket gör att du kommer att utveckla en bred kompetens. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra omvårdnaden av våra patienter.
Helgtjänstgöring ingår, två av fem helger. På avdelningen tillämpas önskeschema.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Erfarenhet av ortopedi, rehab och mobilisering är meriterande för tjänsten. Likaså om du tidigare arbetat på en vårdavdelning och inom akutsjukvård.
Vi välkomnar dig som tar ett stort personligt ansvar för såväl patienter som för verksamheten. Du kommer dels arbeta i team med sjuksköterska, rehabpersonal och läkare. Det är därför viktigt för oss att du är flexibel och självgående. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297394". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Enhetschef Ortopediavdelning akut
Antonia Von Mentzer 044 309 10 87 Jobbnummer
9660811