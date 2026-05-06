Undersköterskor till Ortopedavdelningen 14, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Ortopeden bedriver pre- och postoperationsvård för ortopediska patienter där smärtlindring och mobilisering har en stor betydelse för vårdförloppet. Vi söker två till tre undersköterskor till vårt team.
Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete! Vår verksamhet är styrd av vår värdegrund vilket innebär att vi tar ansvar för patienten, verksamheten och varandra. Vi hushåller med våra gemensamma resurser och vi arbetar öppet och respektfullt. Hos oss på ortopeden utgår vi från patientens behov och vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra. Inskolning sker inom teamet med mer erfaren personal. Vi arbetar med att försöka att stärka kompetensen i ortopedi och interna utbildningar kommer att erbjudas.
Tjänsterna avser vikariat, på heltid, under 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
ArbetsuppgifterPre-och postoperationsvård
Arbeta förebyggande kring risk för trycksår, fall och undernäring
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en akutvårdavdelning
Arbeta nära sjuksköterskor med övervakning och omvårdnad av ortopediska patienter
Arbetstiden är förlagd under dag- och kvällstid där du även kommer arbeta 2 av 5 helger.
KvalifikationerVi söker dig somÄr utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete på vårdavdelning eller akutsjukvård
Har minst 1 års arbetslivserfarenhet som undersköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:161". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Andrea Thelin andrea.thelin@rvn.se +4660181758 Jobbnummer
9894373