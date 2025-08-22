Undersköterskor till omväxlande arbete inom Götene hemvård
Götene kommun, Götene hemvård / Undersköterskejobb / Götene Visa alla undersköterskejobb i Götene
2025-08-22
Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision - vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på http://www.gotene.se
Publicering sdatum2025-08-22
Götene hemvård består av arbetsgrupperna Norra, Centrum, Västra och Lundsbrunn och arbete kan bli aktuell i alla arbetsgrupper.
Vi tar oss till våra brukare genom att köra bil, cykla eller promenera. Dina arbetsuppgifter
Vi söker omvårdnadspersonal som vill ha ett spännande och utvecklande arbete där du ger god omvårdnad, stöd och service till våra brukare. Att arbeta med att tillgodose våra brukares behov innebär ett varierat arbete med många kontakter. Arbetet utförs i brukarnas hem och brukarna har inflytande och delaktighet i utformningen av sin vardag.
Du arbetar omsorgsfullt och professionellt tillsammans med övriga i arbetslaget och i samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga.
Som person
Du är en lugn och stabil person som har lätt för att anpassa dig i olika situationer utifrån ett professionellt förhållningssätt, där du sätter brukarnas behov i centrum. Du är lyhörd, bra på att samarbeta med andra och har ett konstruktivt kommunikationssätt. Du är ödmjuk och visar respekt inför andra människor och du bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Dokumentation är en viktig del i arbetet, därför behöver du ha lätt för att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska. Du behöver även vara bekväm med att använda dator i ditt dagliga arbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig tillämpning. Kvalifikationer
Du har godkänd gymnasieutbildning från vård-och omsorgsutbildning samt betyg i Svenska 1 eller motsvarande på gymnasienivå.
En förutsättning för att du ska kunna arbeta hos oss är att du har B-körkort för manuellt växlad bil och att du kan cykla.Anställningsvillkor
Vi söker just nu en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse med placering i Norra arbetsgruppen. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll- samt helg. Rekrytering kan komma att genomföras under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan till Sveriges tredje bästa hemvårds kommun!
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Ersättning
