Undersköterskor till Nyby Gränby Hemvård och Gamla Uppsala/Löten Hemvård
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2025-12-22
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara en del av ett engagerat team som gör skillnad i människors vardag? Vi söker dig som vill arbeta självständigt samtidigt som du är en viktig del av ett samarbetsvilligt och engagerat team. Välkommen till en arbetsplats där ditt engagemang värdesätts och där vi tillsammans skapar trygghet och livskvalitet för våra brukare!
Nyby Gränby hemvård och Gamla Uppsala Löten hemvård är verksamheter som befinner sig i en utvecklande fas. Nyby Gränby hemvård har cirka 35 anställda och Gamla Uppsala Löten har cirka 35 anställda.Vi har vår utgångsplats på Leopoldsgatan i Nyby servicehus där vi delar lokaler med nattpatrullen.
Det finns goda möjligheter till samverkan mellan enheterna och vi strävar efter att erbjuda en likvärdig omsorg för våra brukare. Enheten är i ett utvecklingsskede med förändringar i gång som ska förbättra verksamheten både utifrån personal- och brukarperspektivet. Verksamheterna tillämpartjänstgöring dag, kväll samt varannan helg men inga delade turer. Vi tillhandahåller arbetskläder, arbetsskor, ytterkläder och tjänstetelefon. Du tar dig fram genom att cykla. Inom Gamla Uppsala Löten hemvård, så används även bil. Du som börjar arbetar här kommer ha möjlighet till hög delaktighet genom att forma och påverka verksamheten
Vi söker nu 6 st undersköterskor för tillsvidareanställning på heltidVi gör löpande urval och kan komma att kalla till intervjuer innan annonseringstiden går ut, därför ar det viktigt att du skickar in en väl uppdaterat ansökan.
Beskrivning av arbetsuppgifterSom undersköterska kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarnas individuella behov.
Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. I ett nära samarbete med dina kollegor bidrar du till verksamhetens utveckling.
KvalifikationerVi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med äldre inom hemvård eller inom liknande verksamheter. Det är en fördel om du har erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av HSL-personal. Du behöver även ha dokumentations- och datorvana. För att lyckas i din roll som undersköterska hos oss behöver du ha mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket och vara van att använda digitala hjälpmedel., samt vana och vilja att cykla i alla väder.
Som person så tar du initiativ och startar aktiviteter. Du ser till att saker blir gjorda och når resultat och anpassar dig snabbt när något förändras och kan ändra ditt sätt att tänka. Du ser möjligheter i förändringar. Du är lugn och stabil även när det är stressigt och behåller fokus på det som är viktigt och har ett realistiskt perspektiv. Du samarbetar bra med andra. Du lyssnar, kommunicerar tydligt och löser konflikter på ett bra sätt. Du bemöter människor lugnt och vänligt.Du vill hjälpa andra och gör ditt bästa för att hitta lösningar.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Yvan Bugabo, Verksamhetschef, 018-726 09 95 eller Eva Kreuzer, Verksamhetschef, 018-727 76 66
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
