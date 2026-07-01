Undersköterskor till nya avdelningar på Furuliden
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Alvesta Visa alla undersköterskejobb i Alvesta
2026-07-01
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Furuliden är ett trivsamt särskilt boende beläget i hjärtat av Moheda. Efter en omfattande renovering står vi nu inför nästa spännande steg när två nya avdelningar öppnar vid årsskiftet. Nu söker vi 15 undersköterskor som vill vara med från start.
15 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Det här är en möjlighet för dig som vill vara delaktig i att bygga upp en verksamhet tillsammans med nya kollegor. Hos oss får du vara med och forma rutiner, arbetssätt och samarbeten samtidigt som du bidrar till att utveckla kvaliteten i omsorgen.
Som undersköterska är du en viktig del i att skapa trygghet, omsorg och livskvalitet för de äldre. Du är en person som ser människan bakom behoven och möter varje individ med respekt och värme. I det dagliga arbetet ger du stöd utifrån varje persons behov till exempel:
• stötta vid uppstigning och läggning
• stötta vid måltider
• delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
• uppmuntra till, och delta vid aktiviteter
En viktig del av ditt uppdrag är att samarbeta med kollegor, sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner på boendet. Tillsammans planerar ni dagen och stöttar varandra när det behövs, särskilt under mer krävande pass. Du har också kontakt med anhöriga och bidrar till att skapa en trygghet även för dem.Kvalifikationer
• Är utbildad undersköterska eller har likvärdig utbildning
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Är engagerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
• Trivs med samarbete och vill bidra till verksamhetens utveckling
Erfarenhet av omsorgsarbete och kunskap inom demens är meriterande, men vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig som har lång erfarenhet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Välkommen med din ansökan till Furuliden tillsammans skapar vi framtidens äldreomsorg i Moheda.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331087/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Maria Ring maria.ring@alvesta.se 0472-15466 Jobbnummer
9986262