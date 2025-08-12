Undersköterskor till Neurologiavdelning akut i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-08-12
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av ett härligt team där vi tillsammans driver enhetens utveckling med målet om att bli ännu mer högspecialiserade inom stroke? Då ska du söka tjänsten som undersköterska hos oss på Neurologiavdelning 25 i Lund!
Vi är en akutvårdsavdelning med 18 vårdplatser som bedriver högspecialiserad vård med södra Sverige som vårt upptagningsområde. På avdelningen vårdas strokepatienter i det akuta skedet. Avdelningen har en speciell intagningsenhet, stroke-obsen, där vi vårdar den akut sjuka strokepatienten. Trombektomi och intravenös trombolysbehandling tillhör vardagen, vilket kräver högintensiv övervakning och vård. Utöver akut strokevård är avdelningen profilerad för utredning och behandling av en rad andra neurodiagnoser; så som amyotrofisk lateral skleros (ALS), Myasthenia Gravis och Guillain Barè. Vi är belägna i nybyggda lokaler på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund med enbart enkelrum för patienterna, där det givetvis finns takliftar och modern utrustning på varje rum.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny undersköterskekollega till oss på Neurologiavdelning 25 i Lund!
I rollen som undersköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med teamet, för patienter med neurologiska sjukdomar. Du arbetar med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom somatisk vård och akutsjukvård. Därtill är du del av ett stort team där vi alla arbetar efter en bestämd standard, samtidigt som vi utgår från ett personcentrerat och holistiskt perspektiv.
Som ny medarbetare erbjuds du personlig introduktion med bredvidgång utifrån just din kompetens samt genomgång av rutinerna på vår avdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom somatisk vård, akutsjukvård eller neurologisk vård.
Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Vår strävan är att alltid erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården och hoppas att du delar denna vision med oss. Därför är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig samt prioritera dina arbetsuppgifter utifrån ändrade omständigheter. Hos oss arbetar vi aktivt för ett öppet och lärande arbetsklimat samt värdesätter det personliga engagemanget för tjänsten. Vi värdesätter att du delar med dig av dina kunskaper och är intresserad av att lära det du inte redan kan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS
Anna Berlin, Enhetschef anna.a.berlin@skane.se 046-13 59 78
