Undersköterskor till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg

Är du utbildad undersköterska och vill arbeta på en avdelning med närhet till akutsjukvårdens puls? Då kan det vara dig vi söker till vår neurologi- och strokeavdelning på Helsingborgs lasarett.
I nyrenoverade lokaler i sjukhusets huvudbyggnad vårdar vi patienter med stroke och andra neurologiska sjukdomar såsom Parkinson, Guillain-Barré, myasthenia gravis, multipel skleros, epilepsi och hjärntumörer. Till följd av avdelningens inriktning mot neurologi- och strokepatienter möter vi även de akuta situationerna och har ett nära samarbete med akutmottagningen. Avdelningen har idag två vårdlag med fjorton vårdplatser varav fem är övervakningsplatser med möjlighet till telemetri. Vi har dessutom tre dagvårdsplatser.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu fyra undersköterskor till oss i Helsingborg!
I din roll som undersköterska hos oss får du ett stimulerande och varierande arbete. Du utför vanligt förekommande arbetsuppgifter på vårdavdelning med hög beredskap inför akuta situationer. I omvårdnadsarbetet ingår både basal och specifik omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Ditt arbete kan variera från att du ena dagen är larmundersköterska och behjälplig vid akuta strokelarm och behandling med trombolys, till att du andra dagen är ansvarig undersköterska för en grupp patienter i något av våra team.
Som ny undersköterska får du en introduktion som vi planerar tillsammans med dig utifrån just dina önskemål, erfarenheter och förutsättningar. Som erfaren undersköterska erbjuds du utbildningar inom Region Skåne som till exempel handledarutbildning.
Vi värnar om kompetensutbildning för våra medarbetare. Är du engagerad inom något ansvarsområde ger vi dig möjligheten att fördjupa din kompetens genom utbildningar där du sedan ansvarar för att förmedla kunskapen vidare till dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Om du har erfarenhet av arbete som undersköterska på sjukhus och/eller arbete på neurologi- och strokeavdelning är det meriterande. Det är önskvärt att du har allmän datakunskap samt kunskap i journalsystemet Melior.
Som person är det viktigt att du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan lösa problem efterhand som de dyker upp samt snabbt kan växla arbetstempo. Då du kommer att arbeta i team ser vi att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att se fördelarna med ett multiprofessionellt arbetssätt. Din kompetens är viktig och vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor delar med dig av och bidrar med kunskaper och erfarenheter. Med ett flexibelt och positivt förhållningssätt, och ditt bidrag till ett gott arbetsklimat, skapar vi tillsammans förutsättningar för att vården och arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter detta som en tjänst för dig? Ta möjligheten att bli en av vårt gäng där du får fortsätta vidareutveckla neurologi- och strokeavdelningen i Helsingborg.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen in med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
