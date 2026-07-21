Undersköterskor till nattjänst på Mogården i Hova
Gullspångs kommun Vård- och omsorg / Undersköterskejobb / Gullspång Visa alla undersköterskejobb i Gullspång
2026-07-21
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Gullspångs kommun är en naturskön och sjörik kommun med cirka 5000 invånare. Här når du snabbt naturen i form av skog, sjö och landsbygd samtidigt som kommunens samhällen erbjuder handel, utbildning, vård och omsorg. Här finns ett aktivt näringsliv och ett rikt föreningsliv som erbjuder något för alla. Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
I organisationen Gullspångs kommun är vi cirka 400 medarbetare som tillsammans förvaltar och utvecklar några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Kommunen präglas av en välbemannad och välmående vård som är i ständig utveckling. Det innebär bland annat att vi arbetar för att erbjuda kortare köer och en mer personlig hjälp vid behov till äldreomsorgen, LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och sjukvården.
Nu har du som är undersköterska chansen att söka till Mogården i Hova då vårt fantastiska team behöver utökas med dig som har ett stort hjärta, engagemang och driv.
Tjänsten innebär nattjänstgöring på särskilda boenden.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Undersköterskor nattetid med grundplacering på Mogården i Hova, om behov uppstår bör du vara flexibel och kunna utföra insatser även utanför din ordinarie arbetsplats.
I arbetsuppgifterna ingår att nattetid tillgodose den enskildes behov av omvårdnad och service i sitt hem, utföra medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Som anställd samverkar du med de boende, medarbetare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, samordnare och enhetschef. Vi arbetar med kontaktmannaskap och du som undersköterska har ett extra ansvar för ett antal boende på Mogården. Du bidrar till temträffar och upprättar genomförandeplaner gällande natten. Dokumentera enligt rutin.Kvalifikationer
Vi söker utbildad undersköterska som kan uppvisa yrkesbevis med intresse av att arbeta med utveckling och förändring. Krav ställs på god samarbetsförmåga, initiativförmåga och att kunna arbeta självständigt. Du behöver vara följsam kring våra rutiner och arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt god datorvana är ett krav. Viktigt är att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och sätter de äldres individuella behov i fokus. Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter.
Meriterande är om du har erfarenhet av verktyget Life Care för dokumentation, kunskap i att upprätta bemötandeplaner och utvärdera i BPSD, samt goda kunskaper i att bemöta personer med demenssjukdom. Vidareutbildning till specialistundersköterska värderas högt.
Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen, är en positiv kollega och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där bemötande, förhållningssätt och samarbetsförmåga är viktigt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Nattjänstgöring på rullande 10 veckors schema, arbete 4 helger av 10
För att säkerställa en trygg och säker verksamhet kommer den kandidat som erbjuds tjänsten att behöva uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
Du beställer själv utdraget från Polismyndigheten och visar upp det i samband med anställningsprocessen
Gullspångs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att erbjuda friskvård och olika förmåner. Ett medarbetarskap hos oss ger möjlighet till friskvårdsavtal, flextidsavtal, semesterväxling och möjlighet till förmånscykel.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund de tre G:na: Gemenskap, Glädje och Garantier.
Att bo i Gullspångs kommun
Vi är drygt 5000 människor som lever vår vardag här i Gullspångs kommun och vi kan tänka oss att bli fler! Ett boende i Gullspångs kommun ger ett lättsamt och lantligt boende med närhet till större städer. Här finns flera bostadsmöjligheter inne i samhällena, lantliga gårdar och nyproducerade tomter vid vattnet.
Kommunen präglas av ett aktivt föreningsliv där det finns något som passar alla! Här finns bland annat padelhallar, föreningar inom fotboll, innebandy, skytte, ridning, trädgård och konst och kultur.
Vill du veta mer? Ta del av mer information och invånarnas berättelser på www.gullspangnasta.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gullspångs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBSERVERA!
Annonsen vänder sig endast till dig som är intresserad av att arbeta i Gullspångs kommun och är inte en inbjudan till annonsförsäljare att ta kontakt. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336960". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gullspångs Kommun
(org.nr 212000-1637)
Box 100 (visa karta
)
548 32 HOVA Arbetsplats
Gullspångs kommun Vård- och omsorg Kontakt
Enhetschef
Malin Karlsson Malin.a.karlsson@gullspang.se +4655136030 Jobbnummer
10008333