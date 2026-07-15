Undersköterskor till medicinkliniken, avdelning 9 Centralsjukhuset Karlstad
Region Värmland / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-07-15
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Ta chansen att vara en del av teamet som arbetar för att utveckla vården för den äldre patienten på avdelning 9. Som undersköterska kommer du att ha en central roll i att säkerställa god vård och omsorg för våra geriatriska patienter. Sök idag för att vara med och göra verklig skillnad!
Din arbetsplats
Avdelning 9 är en geriatrisk medicinvårdsavdelning specialiserad på den äldre patienten. Många patienter har en kombination av flera sjukdomar vilket vi är extra kunniga i att hantera. Vi arbetar personcentrerat med omvårdnad som tar hänsyn till de komplexa vårdbehov som uppstår vid multisjuklighet och det naturliga åldrandet. Patienterna kommer till oss via akutmottagningen, annan vårdenhet alternativt som direktinläggning via mobila teamet.
Vi är en stabil arbetsgrupp med erfarna kollegor där möjligheten till stöd och hjälp alltid ligger nära till hands. Här finns engagemang och gott socialt klimat kollegor emellan.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska har du och dina kollegor gemensamt ansvar att säkerställa god vård och omsorg för våra geriatriska patienter. Din roll som undersköterska består av olika arbetsuppgifter utifrån patienten och närståendes behov. Arbetet är temabaserat där allas profession värdesätts där undersköterskan har en central roll i teamet då du är den som oftast arbetar närmst patienterna och deras närstående. I arbetsuppgifterna ingår bland annat provtagningar, EKG, katetersättning och såromläggningar.
Avdelningen har ett stort flöde av studenter vilket innebär att det i undersköterskans roll dessutom ingår att vägleda och undervisa studenterna i olika moment med patienterna.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att ha arbetat inom slutenvården på sjukhus. Specialistutbildad inom vård av äldre är meriterande men inget krav.
Du är trygg i din yrkesroll som undersköterska och som person är du pålitlig, positiv och har förmåga att prioritera och fatta egna beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
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I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Avd 9 medicinkliniken Kontakt
Annica Röhs, Kommunal 010-8316460 Jobbnummer
10003712