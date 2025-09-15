Undersköterskor till Medicinavdelning lunga och diabetes i Landskrona
2025-09-15
Gör skillnad. Varje dag.
Är du utbildad undersköterska och letar efter nya utmaningar? Nu välkomnar vi dig som är genuint intresserad av akut internmedicin och speciellt arbete med patienter som har behov av endokrin- eller lungsjukvård. Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete, med stora utvecklingsmöjligheter, där din kompetens tillvaratas och breddas.
Avdelningen har idag 14 inrättade internmedicinska vårdplatser, främst med inriktning mot endokrinologi samt lungmedicin. Här vårdas även hematologipatienter med anemi och patienter med andra sjukdomstillstånd, som till exempel sepsis och multisjuka äldre.
Vi värnar om patienten, men även om varandra. Vi har ett gott och öppet arbetsklimat där det är högt i tak och där alla får komma till tals. Här värnar vi också om allas kompetens då vi alltid kan lära oss något av varandra. Vi har nära till skratt och stöttar varandra i vått och torrt. Ett gott samarbete är självklart för oss. Inte bara i teamet eller på avdelningen, utan även mellan våra avdelningar, mottagningar samt andra instanser inom sjukhuset. Här på det lilla sjukhuset har vi nära till allt!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna undersköterskor till Medicinavdelning lunga och diabetes.
Som undersköterska ser du till hela patientens behov där omvårdnad av patienten är av största vikt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ansvara för omhändertagande av patienterna i vårdlagen men även att hjälpa dina kollegor i de andra vårdlagen.
Hos oss ges du goda möjligheter att komma in som ny kollega då vi har utbildningssjuksköterskor anställda, vars uppgift bland annat är att vara det kompetensstöd du kan behöva som nyanställd. Vi arbetar tillsammans i team där undersköterskor, sjuksköterskor och paramedicinare ingår vilket säkerställer att varje patient får den allra bästa vård och omvårdnad som kan erbjudas. Patientsäkerheten är i ständigt fokus och eventuella risker lyfts dagligen för diskussion, så att de kan åtgärdas innan skada uppstått. Introduktionstiden är normalt sett två veckor och förutom det har du alltid stöd från din handledare, dina kollegor och av våra utbildningssjuksköterskor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och goda datorkunskaper är förutsättningar för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta på sjukhus, men det är inget krav.
För att trivas hos oss tror vi att du är en positiv och initiativtagande person med ett gott bemötande mot såväl patienter som kollegor. Som person trivs du med att arbeta i team och är alltid öppen för nya utmaningar. För dig är det självklart att ständigt sätta patienten i fokus. Du känner dig bekväm och står bakom våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett. Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
