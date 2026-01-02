Undersköterskor till Medicinavdelning i Trelleborg
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg / Undersköterskejobb / Trelleborg Visa alla undersköterskejobb i Trelleborg
2026-01-02
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg i Trelleborg
, Malmö
, Lund
, Ystad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och vill bli del av ett välkomnande, omtänksamt och drivande team? Då är du välkommen med din ansökan till oss redan idag!
Medicinavdelningen är en allmänmedicinsk avdelning som består av 19 slutenvårdsplatser och en dagvårdsverksamhet som hanterar ett subakut flöde av patienter som ges behandling dagtid och kan sedan gå hem. Medicinavdelningen ingår i Verksamhetsområde (VO) akut och medicin och har cirka 270 medarbetare. Inom vårt VO bedrivs verksamhet inom kardiologi, endokrinologi, lungmedicin, reumatologi, gastroenterologi och neurologi. På medicinavdelningen behandlar vi inte enbart en specifik diagnos utan ser till hela individen.
Under våren planerar vi att flytta vår avdelning till nya lokaler som ska ge oss möjlighet att ta hand om fler patienter både i vår slutenvård- och dagvårdsverksamhet. Vi arbetar också med att införa Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell som ger dig en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.
Vi ser oss själva som en lärande organisation och bedriver bland annat kliniska utbildningssalar (Kus) med en klinisk lärare knuten till avdelningen. Vi anser att våra studenter och elever är vår framtid. Vår styrka ligger i vår goda arbetsmiljö och sammanhållning som skapar trygghet. Här är alla viktiga pusselbitar som tillsammans utvecklar och kvalitetssäkrar vår arbetsplats.
Arbetsklimatet på Lasarettet i Trelleborg präglas av framåtanda, engagemang och respekt. Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
På avdelningen vårdar vi vuxna, ofta multisjuka patienter som främst kommer från akutmottagningen. Diagnoser som oftast förekommer hos oss är hjärtsvikt, KOL, anemier, infektioner, diabetes och kognitiv svikt. Hos oss utvecklas du i att arbeta tvärprofessionellt med den internmedicinska patienten i centrum. Du arbetar nära patienten i team med bland annat läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut. Det är viktigt att du är trygg i och trivs med att utföra daglig omvårdnad av multisjuka äldre. Detta är en viktig del i vad undersköterskan gör på vår avdelning och helt avgörande för att patienten ska få en säker vård.
Vi söker två undersköterskor för vikariat på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Tillträde från 2026-02-01 eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Vi ser gärna att du har erfarenhet och/ eller kunskap inom akutsjukvård/ sjukvård. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av sjukhusvård.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är positiv, engagerad och har en vilja att utvecklas i din roll som undersköterska. Vi ser gärna att du vill delta i diverse arbetsgrupper som driver avdelningsarbetet framåt. Vidare tycker du om att dela med dig av din kunskap till andra och har en god kommunikativ förmåga och är serviceinriktad. Du har förmågan att snabbt ställa om och anpassa dig efter rådande omständigheter. Du är ödmjuk i ditt förhållande till patienter och kollegor och har patienten i fokus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297448". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Hannah Dahlgren, Enhetschef 0722-11 96 68 Jobbnummer
9667052