Undersköterskor till Medicinavdelning i Hässleholm
2026-05-21
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en flexibel och positiv undersköterska som redo att ta nästa steg i din karriär? Välkommen att söka tjänsten hos oss på medicinavdelningen i Hässleholm! Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med cirka 40 engagerade kollegor.
Vem är du?
• Du är antingen en undersköterska i början av karriären, med ett driv och en vilja att bygga en bred kompetens inom omvårdnad eller någon som är längre in i karriären med trygghet inom akutsjukvård, med önskan att fördjupa din kompetens ytterligare inom internmedicin.
• Du värdesätter och bidrar i teamarbetet kring våra patienter.
• Du är nyfiken och tycker om att lära dig nya saker.
• Du trivs i en miljö där utveckling och lärande är en del av vardagen.
• Du har ett genuint intresse för att hjälpa människor och skapa trygghet kring patienten.
Vad erbjuder vi?
• En välfungerande struktur för utbildning tillsammans med sjukhusets utbildningsenhet, med dedikerade utbildningsundersköterskor på våra avdelningar.
• Delaktighet i ett tvärprofessionellt team med tät sjuksköterske-bemanning
• Teamarbete som präglas av gott samarbete och stark gemenskap i det dagliga arbetet med våra patienter.
• Tillgång till resurser såsom särskilda SVU-koordinatorer som framgångsrikt och i samverkan med kommunerna skapar ett gott utflöde från sjukhuset.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara med och forma framtidens vård, skicka in din ansökan redan idag!
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-21Arbetsuppgifter
På medicinavdelningen möter du patienter med stor variation av internmedicinska diagnoser såsom infektioner, hjärtsvikt och KOL, ofta äldre och multisjuka. En del av infektionsflödet utgörs av ortopedpatienter. Som undersköterska hos oss erbjuds du ett utvecklande arbete i ett gott arbetsklimat med härliga kollegor. Du arbetar med sedvanliga undersköterskeuppgifter för en medicinavdelning och är behjälplig vid den basala och specifika omvårdnaden av våra patienter. Därtill ansvar du för mobilisering/träning relaterat till patientens förmåga för aktiviteter i det dagliga livet (ADL). I ditt uppdrag ingår även att bistå sjuksköterskorna i deras arbete.
Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården. Vi erbjuder regelbundet utvecklingsinsatser som syftar till att öka kompetensen för dig som undersköterska och som leder fram till olika kompetenskort.
Annonsen avser tre tillsvidaretjänster och två vikariat på cirka ett år. Arbetstiderna förläggs dag, kväll samt natt och du har tjänstgöring två av fem helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även goda kunskaper i svenska. både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har med dig något av följande, men inget krav:
• erfarenhet av omvårdnadsarbete inom internmedicinsk verksamhet och/eller geriatrik
• erfarenhet av arbete med vitalparametrar för att bedöma hälsotillstånd eller upptäcka förändring/försämring (NEWS),
• erfarenhet av handhavande av nutritionssond och/eller katerisering av urinblåsa
• erfarenhet av att arbeta i vårdsystemet Melior.
Som person har du en positiv inställning och ser möjligheter vilket syns genom att du kan ställa om och anpassa ditt arbetssätt efter förändrade omständigheter som uppstår i vardagen. I kontakten med patienter och anhöriga förväntar vi oss att du är lyhörd och har ett ödmjukt och empatiskt förhållningssätt. Du är nyfiken och vill lära nytt, vilket syns i ditt sätt att ta egna initiativ på arbetsplatsen. Vi vill även att du, precis som vi, värdesätter och främjar ett gott samarbete såväl med kollegor och närmaste chef på enheten som med externa samarbetspartners samt andra verksamheter på sjukhuset. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
