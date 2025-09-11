Undersköterskor till medicin/rehab/strokeavdelningen, Kiruna Sjukhus
2025-09-11
På vår arbetsplats finns det engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra. Vi arbetar tillsammans med den livsviktiga uppgiften att vårda och ge omsorg till patienter.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska samt med goda kunskaper i det svenska språket. Det är meriterande om du har tidigare arbetserfarenhet inom akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig och flexibel, du har en god samarbetsförmåga. Vi ser även att du kan sätta dig in i andras situationer och visa empati samt att du tar initiativ.
Det här får du arbeta med
Avdelningen har 24 vårdplatser. Vi vårdar och behandlar patienter med akutmedicinska tillstånd. Vi bedriver rehabilitering efter stroke och vi vårdar patienter som har en palliativ diagnos. I arbetet som undersköterska är omvårdnaden grundläggande och i arbetsuppgifterna ingår att hjälpa patienten med ADL, att ansvara för olika provtagningar, såromläggningar, kontroller samt att träna, guida och stödja patienten med den dagliga rehabiliteringen i samarbete med paramedicinsk personal. Arbetet är omväxlande och du är en viktig del i teamet eftersom du arbetar nära patienten. Tillsammans med dina kollegor är du delaktig i avdelningens utvecklingsarbete och vi värdesätter personlig utveckling och vi vill att du ska trivas med ditt arbete.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder tillsvidareanställningar samt långtidsvikariat, dag- kväll- och helgtjänstgöring ingår i tjänsterna. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Elisabeth Salomonsson elisabeth.salomonsson@norrbotten.se 0980-733 31 Jobbnummer
9504644