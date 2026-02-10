Undersköterskor till Livsro Hemtjänst - gör skillnad varje dag
Vill du arbeta i en hemtjänst där människor - både kunder och personal - står i centrum?
Livsro Hemtjänst är ett lokalt företag i Jönköping med ett tydligt mål: att erbjuda trygg, respektfull och professionell omsorg i kundens eget hem. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med nära samarbete, högt i tak och ett genuint engagemang för äldreomsorg.
Vi växer och söker nu undersköterskor som vill vara med och göra verklig skillnad i människors vardag.
Om rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du med behovsprövade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC). Genomförandeplanen är grunden i ditt arbete, och du möter varje kund med respekt, lyhördhet och professionalism.
Du arbetar både självständigt och i team, med tät dialog med kollegor och samordning kring våra kunder.
I rollen ingår bland annat:
Personlig omvårdnad
Serviceinsatser i hemmet
Social samvaro och stöd i vardagen
Dokumentation
Utförande av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
All personal hos oss genomgår demensutbildning, för att säkerställa ett gott och tryggt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B - körkort
Är ansvarsfull, empatisk och har god samarbetsförmåga
Det är meriterande om du är flerspråkig eller har erfarenhet av hemtjänst.
Vi erbjuder
En arbetsplats med stark teamkänsla och korta beslutsvägar
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Möjlighet till heltid eller anpassad tjänstgöringsgrad
Trygg anställning och kollektivavtals villkor
Hos oss är varje medarbetare en viktig pusselbit - vi värdesätter engagemang, kompetens och arbetsglädje.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
