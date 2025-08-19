Undersköterskor till Livsro Hemtjänst - Bli en del av vårt engagerade team!
2025-08-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du arbeta på en arbetsplats där glädje, omtanke och gemenskap är lika självklara som professionalism? Då är Livsro Hemtjänst rätt plats för dig!
Vi är ett lokalt företag i Jönköping/Huskvarna som erbjuder hemtjänst med kvalitet och hjärta. Hos oss arbetar engagerade medarbetare med bred erfarenhet inom omvårdnad och äldreomsorg. Alla genomgår demensutbildning för att kunna ge bästa möjliga bemötande och omsorg.
På Livsro värdesätter vi mångfald, nära samarbete och en arbetsmiljö där alla är lika viktiga. Vi är ett glatt gäng som har nära till skratt och alltid stöttar varandra.
Din roll hos oss
Som undersköterska på Livsro Hemtjänst är du en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra kunder i deras hem.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Utföra personlig omvårdnad och serviceinsatser
Ge stöd och omsorg utifrån Individens Behov i Centrum (IBIC)
Dokumentera insatser enligt SoL
Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation
Samarbeta med kollegor och bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra kunder
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Är empatisk, ansvarstagande och har lätt för samarbete
Bonus om du är flerspråkig
Vi erbjuder dig
En arbetsplats där ditt arbete gör verklig skillnad
Kollegor som stöttar och lyfter varandra
Möjlighet att växa inom äldreomsorg och utvecklas i din yrkesroll
Trygg anställning - tillsvidare eller tidsbegränsad, med heltid eller enligt överenskommelse
Anställning
Tillsvidareanställning
Heltid eller enligt överenskommelse
Löpande urval och intervjuer - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vill du arbeta på en arbetsplats med hjärta, värme och gemenskap - där du varje dag gör skillnad för andra? Då ser vi fram emot att välkomna dig till Livsro Hemtjänst! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: ansokan@livsro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Livsro Hemtjänst - USK". Omfattning
