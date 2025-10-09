Undersköterskor till Liljegårdens omvårdnadsboende i Örsundsbro
Enköpings kommun Vård och omsorg / Undersköterskejobb / Enköping Visa alla undersköterskejobb i Enköping
2025-10-09
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enköpings kommun Vård och omsorg i Enköping
, Västerås
, Uppsala
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping.
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Liljegården omvårdnadsboende ligger fint beläget i Örsundsbro, 30 min från Uppsala och 20 min från Enköping med goda bussförbindelser. Boendet består av 3 avdelningar, totalt 49 lägenheter. Här finns boende med både demenssjukdomar och omvårdnadsbehov. Du kommer att tillhöra ett team som är ansvarig för ca 16 boende. Det finns en omvårdnadsansvarig sjuksköterska på varje avdelning och vi har ett nära samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut.
Liljegården samarbetar med Örsundsbro hemtjänst som också utgår från boendet. Måltidsservice har en restaurang på Liljegården som lagar all mat åt de boende. Den är även öppen för allmänheten under lunchtid. Liljegården arbetar aktivt för att de boende ska ha en meningsfull vardag.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobbPubliceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har ett genuint engagemang för att arbeta med äldre. Som undersköterska på omvårdnadsboende får du ett meningsfullt arbete där du inte bara gör skillnad i vardagen för våra boende, utan också bidrar till struktur och trygghet för både dem och dina kollegor. Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg görs med hjärtat och som samtidigt vill bidra till ett fungerande team-arbete genom att följa rutiner och överenskomna arbetssätt.
Som undersköterska på Liljegårdens omvårdnadsboende har du en central roll i våra boendes liv. Dina arbetsuppgifter varierar utifrån varje individs behov, men kan bland annat bestå av:
* Personlig omvårdnad - hjälp med hygien, på- och avklädning samt måltider.
* Socialt stöd - bidra med trygghet, sällskap och glädje i vardagen.
* Praktiska uppgifter - exempelvis inköp, städ och tvätt.
* Dokumentation - noggrant dokumentera enligt beslut och genomförandeplaner.
* Bemötande - ett gott bemötande och skapa trygghet genom att använda ett anpassat förhållningssätt beroende på vilken person du möter.
* Kontaktmannaskap - du fungerar som kontaktperson till några boende och är ett extra stöd i vardagen.
* Utföra medicinska uppgifter - enligt delegering från sjuksköterska.
* Samarbete - med kollegor och andra yrkesgrupper för att säkerställa en hög kvalitet på vården.
* Positiv och utvecklande arbetsmiljö - du är en bidragande faktor till din och dina kollegors goda arbetsmiljö.Kvalifikationer
* Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
* Goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift, krävs för att kunna samtala med kunder, kollegor och för att hantera dokumentation och rapportering.
* Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, omvårdnadsboende eller liknande vårdmiljö.
* Du behöver kunna ta emot delegerade arbetsuppgifter från ansvarig sjuksköterska.
* God datorvana och navigering i olika digitala system.
* God dokumentationsförmåga.
* Goda kunskaper i att bemöta kunder och deras anhöriga.
* Du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade eller utmanande situationer. Du behåller ett sansat perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
* Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
* Du samarbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser samarbetssvårigheter eller konflikter på ett konstruktivt sätt.
* Du är serviceinriktad med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig för att leverera lösningar.
* Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
* Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du skiljer på det personliga och professionella och agerar på ett sätt som är anpassat till situationen.
* Du har en god kommunikationsförmåga och anpassar dig efter situationen.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Jenny Lindfors jenny.lindfors@enkoping.se 0171626506 Jobbnummer
9547907