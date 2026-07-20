Undersköterskor till kvarteret Trädgården, Vård och omsorg
Falkenbergs kommun, SÄBO / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-07-20
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Kvarteret Trädgården ska utvecklas till ett nav i seniorkvarteret Mölle för att möjliggöra för äldre att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Vill du vara med i vård- och omsorgsarbetet i kvarteret? Sök en tjänst hos oss om du är intresserad av att vara med i utvecklingen av ett nytt arbetssätt i kvarteret med hjälp av härliga kollegor och lösningar som bär oss in i framtiden!
Kvarteret Trädgården ligger i centrala Falkenberg. Här arbetar vi efter ett nytt koncept där olika verksamheter ska jobba tätt tillsammans för att skapa trygghet och en omsorg av hög kvalitet för de boende.
Nu söker vi dig som vill vara med i denna verksamhet. Tillsammans kommer du och dina kollegor arbeta med olika arbetssätt i verksamheterna som finns i kvarteret: ett särskilt boende med 45 lägenheter, 27 lägenheter i behovsprövat boende och 37 trygghetslägenheter. I kvarteret finns även tre dagverksamheter.
Så här arbetar vi:
1. Du jobbar för alla som bor i kvarteret, oavsett boendeform. Alla medarbetare kommer att ha en arbetsplats som utgångspunkt, men kommer också regelbundet att jobba inom andra verksamheter som finns i området. Detta arbetssätt ställer krav på flexibilitet av alla som arbetar i kvarteret.
2. Bemanningen i kvarteret anpassas utifrån verksamhetens behov och bygger på heltid som norm. Exempelvis är våra nattpass inte tio timmar som i andra verksamheter. Som det ser ut nu kommer nattpassen istället vara 8,75 timmar. Kvällspassen sträcker sig till 23.00.
3. Vi vill tänka innovativt och testa olika lösningar. Vi arbetar med välfärdsteknik, bland annat ska trygghet skapas genom digital tillsyn.
4. Vi arbetar enligt ett rehabiliterande förhållningssätt. Vi ska stödja brukarna i att själva göra så mycket som de kan. Detta kräver tålamod och ett inlyssnande arbetssätt.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Som en del i det dagliga arbetet kommer du att arbeta i intraphone som är en del av vårt planerings- och dokumentationssystem.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis från socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på bevis från socialstyrelsen.
Vi söker dig med stor respekt för medmänniskor och som vill vara med i vår verksamhet. Du är lyhörd och engagerad på ett sätt som skapar möjligheter och förutsättningar för brukarna du möter. Du är ansvarsfull och en tydlig kommunikatör. Du ska ha en god förmåga att se helhet och sammanhang och samtidigt kunna ta hänsyn till enskilda personers behov. Det är av stor vikt att du har god samarbetsförmåga.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Från och med 1 mars 2026 gäller krav på registerutdrag.
Före erbjudande om anställning ska du kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister tillsammans med giltig fotolegitimation.
Du beställer belastningsregistret via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334590 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231), https://gemigmer.info/om_Trädgården
311 80 FALKENBERG Arbetsplats
Falkenbergs kommun, SÄBO Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare +46346886000 Jobbnummer
10007684