Undersköterskor till Kirurgiavdelning 13 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2026-06-29
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Letar du efter din nästa utmaning där du får möjlighet att växa både i din yrkesroll och som person? Då ska du definitivt överväga att bli en del av oss på Kirurgiavdelning 13.
Vi bedriver högspecialiserad kirurgisk vård med södra Sverige som upptagningsområde och arbetar inom två kirurgiska inriktningar:
• HPB-kirurgi med fokus på sjukdomar i pankreas, lever och gallvägar
• Akutkirurgi, där vanliga diagnoser är bland annat cholecystit och ileus
Kirurgiavdelning 13 är en av fyra kirurgiska avdelningar inom Verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi i Lund. Tillsammans arbetar vi målmedvetet för att stärka samarbetet, utveckla våra arbetssätt och skapa bästa möjliga vård alltid med patienten i centrum.
Vår vision är att möta och ta hand om våra patienter på ett professionellt, empatiskt och effektivt sätt, samtidigt som vi använder våra resurser smart och förbereder oss för de utmaningar som både sjukvården och samhället står inför.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta här? Tveka inte att höra av dig, vi berättar gärna mer!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu två undersköterskor till oss.
I ditt uppdrag arbetar du patientnära med omvårdnad av patienter som genomgått både större och mindre kirurgiska ingrepp. Arbetet omfattar bland annat handhavande av dränage, sondmatsadministrering och medicinteknisk utrustning.
Den postoperativa vården innefattar viktiga moment som vätskebalans, nutrition, mobilisering och sårvård, vilket är centrala delar i vårt dagliga arbete. Du arbetar i team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Du möter patienter och deras närstående i olika livssituationer och utvecklar förmågan att kunna bemöta människor i kris, sorg och glädje. Din uppgift är att erbjuda bästa möjliga vård med fokus på att lindra, bota och stödja utifrån varje individs behov.
I vårt uppdrag ingår även att handleda och utbilda framtida kollegor inom alla personalgrupper som förekommer på sjukhuset, vilket gör pedagogiskt arbete till en naturlig del av din roll.
Då verksamheten är högspecialiserad ställs höga krav på dig som medarbetare, men du får samtidigt goda möjligheter till kompetensutveckling för att kunna möta dessa krav. Vår kliniska omvårdnadsledare finns på plats dagtid för att stödja dig både under introduktionen och i din fortsatta utveckling. Vi erbjuder dessutom kontinuerliga interna utbildningar, ledda av både interna och externa utbildare, för att säkerställa att du får en stabil och uppdaterad kunskapsgrund i ditt arbete.
Verksamheten bedrivs dygnet runt med arbete dag, kväll och natt. Vi arbetar med ett kvotschema som är fördelaktigt för medarbetarna och ger möjlighet att tjäna in ledig tid. Du som medarbetare lägger ditt schema i perioder om fem veckor. Vi använder systemet Multi Access, där både önskemål och justeringar hanteras utifrån verksamhetens behov och av medarbetarna själva.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har även goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet, särskilt inom akutsjukvård eller kirurgi. Har du handledarutbildning ses även det som meriterande.
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i din yrkesroll och bekväm med att arbeta självständigt. Vi värdesätter medarbetare som tar eget ansvar, samtidigt arbetar vi i team kring patienten, vilket innebär att du behöver ha god samarbetsförmåga och bidra till ett positivt och stöttande arbetsklimat. Det är också viktigt att möta varje patient med ödmjukhet och respekt, och att bemöta deras behov på ett professionellt och empatiskt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Chefsstöd
Cathrine Janosi 046-17 44 43 Jobbnummer
9982390