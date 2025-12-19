Undersköterskor till Kirurgiavdelning 1 och 2 i Malmö
2025-12-19
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker dig som vill vara med och tillsammans med oss bidra till en bra arbetsplats där vi ger bästa tänkbara vård till akutkirurgiska patienter utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) innefattar kirurgisk och gastroenterologisk verksamhet i Lund och Malmö samt kirurgisk verksamhet i Landskrona. Vi bedriver akut, specialiserad och högspecialiserad vård med både regionala och nationella uppdrag. I verksamhetsområdet arbetar cirka 790 medarbetare.
Kirurgiavdelning 1 och 2 är en stor enhet som bedriver högkvalificerad vård av akutkirugiska patienter och här bedrivs både pre- och postoperativ vård. På enheten finns 49 vårdplatser fördelat på Kirurgiavdelning 1 och 2 och samtlig personal roterar på båda avdelningarna. I avdelningens tvärprofessionella team ingår sjuksköterska, undersköterska, läkare, omvårdnadsledare, specialistsjuksköterska, avancerad specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt medicinsk sekreterare. Till avdelningen finns även farmaceut, kurator och dietist knutna. I det dagliga arbetet finns ett nära stöd av enhetschefer. Vi erbjuder en familjär arbetsplats där vi är måna om varandra, har högt i tak och lätt till skratt. Klimatet på avdelningen präglas av öppenhet och tolerans där vi hjälper varandra över gränserna.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Vi söker nu två undersköterskor för ett vikariat på cirka ett år, då två av våra medarbetare går på föräldraledighet.
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnaden kring akut sjuka kirurgipatienter samt med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som har genomgått olika typer av kirurgi. Medicintekniska arbetsuppgifter såsom att sätta KAD, perifer venprovtagning, såromläggningar, stomivård, vätskebalans och NEWS-kontroller är vanligt förekommande. Patienterna har ett stort omvårdnadsbehov och det är av stor vikt att du som undersköterska tillsammans med sjuksköterskan ser till varje patients behov. Som undersköterska förväntas du vara aktiv under ronden, arbeta självständigt, ta egna initiativ samt att lyfta patienternas behov tillsammans med din sjuksköterska.
Klimatet på avdelningen präglas av öppenhet och tolerans samt att hjälpa varandra över gränserna. Vi erbjuder en individanpassad introduktion med regelbunden uppföljning för att säkerställa att du som ny undersköterska är trygg i ditt yrkesutövande. Schemat lägger du själv och har därigenom möjlighet att påverka dina arbetstider.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Tidigare kirurgisk erfarenhet ses också som meriterande.
Vi söker dig som vill vara med att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och närmsta chef. Du värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har förmåga att kunna hantera och prioritera när tempot är högt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
