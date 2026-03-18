Undersköterskor till Kirurgavdelningen, Örnsköldsvik Sommar 2026
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Kirurgavdelningen är en slutenvårdsavdelning för patienter inom kirurg-, urolog- och ÖNH klinikerna. Kirurgavdelningen i Örnsköldsvik har 20 vårdplatser med en inriktning mot akut och elektiv kirurgi / ÖNH patienter och palliativvård.
Nu söker vi undersköterskor inför sommaren 2026 hos oss på kirurgen i Örnsköldsvik. Tjänsten avser vikariatsanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Assistera vid undersökningar och arbeta med instrumenthantering
Att planera dagen, beställa material och arbeta med medicinteknisk apparatur
Patientomvårdnad, provtagning och mobilisering av patienterna.
Vi arbetar aktivt med utvecklingsarbete och det finns möjlighet till fördjupning inom något ansvarsområde. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete där du kommer att få vara delaktig i enhetens utvecklingsarbete. På kirurgavdelningen i Örnsköldsvik kommer du att arbeta dag och kväll men även varannan helg.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4
Har språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du
Har erfarenhet av kirurgi och palliativ omvårdnad
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Integritet
Flexibel
Helhetssyn
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Måna Svensson 010-442 97 61 Jobbnummer
9805775