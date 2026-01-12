Undersköterskor till Infektionskliniken, Sundsvall Sommar 2026
2026-01-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du bli en del av en varierad och lärorik arbetsplats? Välkommen till infektionskliniken i Sundsvall.
Infektionskliniken är stationerad i Sundsvall och har ett länsövergripande ansvar för infektionssjukvården i hela Västernorrlands län. Varje år tar vi emot cirka 6 800 patienter.
Vi arbetar med personcentrerad vård vilket innebär att patienten är i fokus och mer delaktig i sin behandling. Vi har idag 12 vårdplatser uppdelat på två vårdlag med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietist och arbetsterapeut. På avdelningen har vi endast enkelrum och isoleringssalar med sluss-system. Vi erbjuder dig en individanpassad inskolning.
Vi söker nu undersköterskor till infektionsavdelningen i Sundsvall över sommaren 2026. Tjänsterna avser vikariat, på heltid, med tillträde 2026-06-01 till och med 2026-08-31.
Som undersköterska kommer du att arbeta med:
Omvårdnad
Provtagning
Såromläggning
Kontroller av vitala parametrar
Assistera vid undersökning
Tjänsten innebär obekväma arbetstider.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av infektionssjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Omdöme
Initiativtagande
Flexibel
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Sofie Lindberg +4660145015 Jobbnummer
9677491