Undersköterskor till Hjälmaren och Kvismaren hemtjänst
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Är du en trygg och engagerad undersköterska som trivs i den naturnära miljön på landsbygden? Nu har du chansen att bli en del av våra härliga arbetsgrupper på Hjälmaren och Kvismaren hemtjänst i Östernärke!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Då några av våra kollegor börjar studera öppnas möjligheten att arbeta som undersköterska hos oss! Hjälmaren och Kvismaren hemtjänst är två enheter som båda utgår från våra nyrenoverade lokaler på Askenäs särskilda boende i Odensbacken. Hos oss arbetar cirka 50 medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet i välfungerande team där vi värnar om varandra.
Vårt område sträcker sig i hela Östernärke såsom Odensbacken, Stora Mellösa och Kilsmo. Ibland tar du dig till kunderna med bil, ibland med cykel eller gång och ibland med färja över Hjälmaren.
Som undersköterska har du ett samordnat ansvar kring stöd-, service- och omvårdnadsinsatser för våra kunder. I ditt dagliga arbete planerar, genomför och följer du upp insatserna. Vi samarbetar nära med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, administratörer och enhetschef. Oavsett roll arbetar vi för kundens behov med personcentrerad vård och omsorg, och ansvarar för att arbetet håller god kvalitet.
Välkommen med din ansökan till oss, vi vågar påstå att det är både trevligt och omväxlande att arbeta i den fina miljön på landsbygden!
Exempel på arbetsuppgifter:
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter såsom matlagning, städning, tvätt och inköp
planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
samverka med anhöriga och andra i kundens nätverk, till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter
dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
upprätta och följa upp genomförandeplaner tillsammans med kunden
ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Hjälmaren hemtjänst och Kvismaren hemtjänst är två enheter som utgår från Askenäs särskilda boende i Odensbacken, ungefär tre mil öster om Örebro. Vi delar lokaler och har ett nära samarbete kring bland annat bemanning. Det innebär att du som medarbetare anställs på en av enheterna, men kan ha arbetpass på båda enheterna. Självklart får du introduktion på båda enheterna.
Totalt är vi cirka 50 medarbetare som bistår kunder i hela Östernärke såsom Odensbacken, Stora Mellösa och Kilsmo. Bussförbindelser för att ta sig hit finns på vardagar, men under helgerna behöver du ta dig till jobbet på annat sätt då kollektivtrafiken är begränsad.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta kunder och anhöriga på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Då arbetet till stor del utförs självständigt behöver du vara initiativrik och ansvarstagande samtidigt som du ska vara lyhörd, prestigelös och kunna samarbeta bra med andra människor. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med våra kunder och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
B-körkort
Meriterande:
kunna cykla
erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 5-6. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 5 juli. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 981/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Enhetschef
Renée Lindström +4619213101 Jobbnummer
9973628