Undersköterskor till hemtjänstgrupperna Björkåsen och Strandviken
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Hammarö Visa alla undersköterskejobb i Hammarö
2026-07-07
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag? Hemtjänstgruppen Björkåsen och Strandviken söker nu undersköterskor som vill arbeta med omsorg på dag- och kvällstid. Hos oss får du möjligheten att ge trygghet och stöd till våra brukare i deras egna hem, i ett engagerat och positivt arbetslag.
Som undersköterska i hemtjänsten levererar du god omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du kommer att få ett varierat arbete som i stort kommer att innebära att hjälpa och stödja brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan.
Inom hemtjänsten på Hammarö kommun har vi förutsättningar att på ett smidigt sätt justera tiden efter brukarens behov. Detta är mycket uppskattat och något som du kommer märka gör skillnad för brukaren på ett positivt sätt. Vi tycker om att arbeta tillsammans och du kommer att ha nära till chef, sjuksköterskor och rehab. Vi har ett administrativt stöd i form av hemtjänstsamordnare som stöttar chefer och medarbetare med bemanning och schemaläggning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning och erfarenhet av omvårdnadsarbete, hemtjänst eller äldreomsorg. Du tycker om att arbeta med människor och kan uttrycka dig väl både i tal och skrift på svenska. I ditt arbete använder du mobiltelefoner och digitala verktyg, vilket kräver en viss digital mognad.
Vi ser gärna att du är lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och förmåga att ta egna beslut och samtidigt är mån om att samverka med övriga i teamet. Som person har du en hög social kompetens och är flexibel, serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
Tjänsten är placerad i en cykelgrupp, vilket innebär att du i ditt dagliga arbete tar dig mellan brukare med cykel. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med att cykla i arbetet.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet
Vi erbjuder dig bredvidgång och introduktion inför arbetet. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
I enlighet med lag om registerkontroll vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning ska den som erbjuds anställning visa upp utdrag ur belastnings- och misstankeregister från Polismyndigheten. Utdragen begärs först efter att erbjudande om anställning har lämnats.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Christoffer Berglund christoffer.berglund@hammaro.se 054-51 46 06 Jobbnummer
9995526