Undersköterskor till Hemtjänsten Östra, Hakkas, som utgår från Gällivare
Gällivare kommun / Undersköterskejobb / Gällivare Visa alla undersköterskejobb i Gällivare
2026-01-19
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning av verksamheten
Hemtjänsten utför individuellt behovsprövade insatser i form av service och personlig omvårdnad i ordinärt boende. Insatserna skall stärka den enskildes förmåga att klara sig själv och göra det möjligt för den enskilde att bo kvar hemma. Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba i Hakkas. Du har möjlighet att utgå med bil från Gällivare. Som undersköterska/vårdbiträde utför Du insatser i form av service och personlig omvårdnad i brukarens bostad. Vi arbetar utifrån kvalité och trygghet för brukarna. Målet är nöjda brukare och där brukarnas behov ligger till grund för utförande av insatser. Du tillgodoser brukarens behov och deras delaktighet i upprättande av genomförandeplan. Dokumentation är även en viktig del av dina arbetsuppgifter. Kvalifikationer
Treårigt omvårdnadsprogram, undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är positiv, är flexibel och ser vikten av god kommunikation och ett bra bemötande till såväl brukare och deras anhöriga som till arbetskamrater. Dator och mobiltelefon används som ett arbetsredskap och det är önskvärt att du har god datorvana. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Körkort är ett krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
100 %
Tjänstgöring dag, kväll, helg.
Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sista ansökningsdagen: 2026 02 08
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Upplysningar
För närvarande placering i Hemtjänsten Östra dvs i Dokkas, Ullatti och Hakkas, viss rörlighet inom byarna. Rekrytering sker fortlöpande och kan tillsättas innan ansökningstiden är slut.
Enhetschef Cecilia Hietala tfn:0970-818698
Fackliga företrädare
Kommunal, tel.: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig: (kom-ihåg att det kan vara olika för olika tjänster, läs nedan)
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Varmt välkommen med din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Cecilia Hietala Cecilia.Hietala@gallivare.se 0970–818 698 Jobbnummer
9692392