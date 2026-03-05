Undersköterskor till hemtjänsten i Askersund, flera tjänster
2026-03-05
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, verksamhet för ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg.
* Ge personlig vård och omsorg i det egna hemmet, utifrån den enskildes individuella behov.
* Som fast omsorgskontakt planera och följa upp vården och omsorgen med individens behov i centrum. Som fast omsorgskontakt ska du arbeta aktivt för att bygga upp trygga relationer som grundar sig på tillit och förtroende.
* Dokumentera i verkställighetsjournaler, genomförandeplaner och i våra verksamhetssystem.
* Arbeta utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt.
* Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation eller instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.
Du kommer tillhöra ett team med olika yrkesprofessioner där vi arbetar med individens behov i centrum, utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra kunders förmågor. Detta gör vi genom ett tvärprofessionellt arbete tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inklusive storhelger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänd och avslutad utbildning inom vård och omsorg, via omvårdnadsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från hemtjänst, annan vård och omsorg alternativt annan arbetslivserfarenhet.
För att arbeta hos oss behöver du vara minst 18 år. Vi ser gärna att du har en avslutad utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet och har ansökt om skyddad yrkestitel. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom omvårdnadsarbete och goda referenser från tidigare sysselsättning.
Du är en person som har förmågan att arbeta med andra människor, att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vidare har du ett professionellt bemötande gentemot brukare, närstående och kollegor. Du kan självständigt planera och strukturera arbetet. Det är viktigt att du respekterar fattade beslut samt bidrar till verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.
Vi vill att du behärskar svenska språket väl för att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och övrig personal samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Vi ser gärna att du har god datavana och ett intresse för digitalisering.
Tjänsten kräver körkort B.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ett utdrag ur belastningsregistret ska visas upp av den som erbjuds anställning hos oss. Detta kan du beställa från Polisens hemsida och det är registret "Kontrollera egna uppgifter" som ska visas upp.
Vårt jobb är inte alltid enkelt, men alltid meningsfullt. Tycker du att detta låter spännande och utmanande kan du vara rätt person för oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
