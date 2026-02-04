Undersköterskor till hemtjänsten - där omtanke och gemenskap möts
2026-02-04
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta nära människor och samtidigt ingå i ett varmt och stöttande team? Hos oss får du ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag, både för brukarna och för kollegorna du möter. Vi jobbar nära varandra och hjälps åt i vardagen. Här får du vara med och skapa en trygg och positiv hemtjänst där arbetet bygger på samarbete, omtanke och glädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen - Källparken
Källparken bedriver hemtjänst, vilket innebär att du arbetar i brukarnas egna hem och stöttar dem i deras vardag så att de kan leva ett tryggt, värdigt och självständigt liv. Vi utgår från Källparksgatan 16 B i Uppsala, mitt i ett lugnt område där det är nära mellan våra brukare. Eftersom vi arbetar i ett mindre område runt parken använder vi cykel, året runt, men slipper tung trafik och långa sträckor.
Alla våra medarbetare arbetar dag- och kvällspass samt varannan helg. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat arbetslag som samarbetar tätt med sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut för att erbjuda trygg och individanpassad omsorg.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du varje dag gör verklig skillnad för andra människor. Du blir en del av ett varmt och välkomnande team där vi tar hand om varandra och där gemenskapen är stark. Du möter dina kollegor varje dag, både i arbetet och när vi samlas för gemensamma möten.
Du får också möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Just nu satsar vi till exempel på att digitalisera våra matinköp, något som kommer att göra arbetet lättare eftersom vi slipper bära tunga kassar och istället får mer tid till omsorgen.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du i brukarnas hem och möter människor i olika livssituationer. Du ger personlig omvårdnad och utför serviceinsatser som gör verklig skillnad i deras vardag.
Du kommer att:
• utföra uppgifter delegerade av legitimerad personal
• samarbeta tätt med kollegor i teamet och bidra till verksamhetens utveckling
• dokumentera enligt socialtjänstlagen
• vara en trygg kontakt för brukare, anhöriga och andra viktiga aktörer.
• delta i palliativ vård när det behövs
Här arbetar vi nära varandra, stöttar varandra och hjälps åt, alltid med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har påbörjad utbildning till undersköterska och blir klar senast vårterminen 2026, eller redan är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• har erfarenhet av att dokumentera i arbetet
• har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• kan cykla i alla väderDina personliga egenskaper
I den här rollen söker vi dig som är trygg och lugn i vardagen. Du bemöter både brukare, anhöriga och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, planerar ditt arbete och driver det framåt på egen hand, samtidigt som du hjälper till och samarbetar med teamet när det behövs.
Du trivs med att jobbet kan ändras snabbt ibland och har lätt för att anpassa dig när situationen kräver det. Du ser möjligheter i förändringar och tycker om att hitta bra lösningar. Med din flexibilitet, ditt driv och ditt lyhörda sätt blir du en trygg och uppskattad kollega i hemtjänstens vardag.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Charlotte Forsberg, verksamhetschef, 018-726 39 08.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018- 7263957.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
