Undersköterskor till hemtjänst samt vård- och omsorgsboende
Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg / Undersköterskejobb / Skellefteå Visa alla undersköterskejobb i Skellefteå
2026-03-02
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, avdelningen för vård och omsorg i Skellefteå
Gillar du arbetsdagar fyllda av mänskliga möten, små men viktiga hjälteinsatser och ett och annat skratt? Perfekt. Vi söker undersköterskor som vill vara med och skapa trygghet och livskvalitet för människor i Skellefteå. Här får du ett meningsfullt jobb där du verkligen gör skillnad - varje dag.
DIN ROLL
Som undersköterska jobbar du antingen på ett vård- och omsorgsboende eller inom hemtjänsten. Oavsett placering stöttar du individer i deras vardag med både omvårdnad och praktisk hjälp. Det kan handla om allt från personlig hygien och förflyttningar till att skapa trygghet för individen - hela dygnet.
Du arbetar med ett rehabiliterande synsätt där du uppmuntrar individens egna förmågor och bidrar till en meningsfull vardag. I rollen ingår även att dokumentera, planera och samordna insatser samt att vara kontaktperson för en eller flera individer - vilket innebär att du har en särskilt viktig roll i att skapa trygghet och kontinuitet utifrån individens behov. Allt sker i nära samarbete med kollegor och andra resurspersoner - för här arbetar vi mest av allt för andra, men också för varandra.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa skyddad yrkestitel eller motsvarande enligt gällande regelverk. Du har mycket goda kunskaper i svenska - du kan läsa och ta till dig information, dokumentera och kommunicera tydligt både muntligt och skriftligt utifrån individens behov.
Det är viktigt att du har tillräckligt goda fysiska förutsättningar för att klara av de arbetsuppgifter arbetet innebär.
För att trivas i rollen behöver du vara stabil och trygg i dig själv - eftersom du ofta möter individer i utsatta situationer är det avgörande att du kan inge lugn, bygga förtroende och vara en trygg punkt i deras vardag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, särskilt med personer som har kognitiva sjukdomar. Kan du dessutom finska, samiska eller teckenspråk ser vi det som en tillgång. På vissa arbetsplatser behöver du B-körkort och / eller kunna cykla.
DIN NYA ARBETSPLATS
Här blir du en del av socialkontorets vård- och omsorgsavdelning, som ger stöd till individer i hela Skellefteå kommun. Du arbetar nära kollegor som, precis som du, vill bidra till en trygg och meningsfull vardag för andra. Läs mer om uppdraget som undersköterska här (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/det-har-kan-du-jobba-som/vard-omsorg-och-stod/underskoterska)
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
Vi söker undersköterskor till hemtjänstområdet:
• Nattpatrull centrum norr
Vi söker undersköterskor till vård- och omsorgsboendena:
• Hedvigsgården (Kåge)
• Klockarhöjden
• Trivseln (Ursviken)
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omgång 64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Lina Berglund 0910735000 Jobbnummer
9771294