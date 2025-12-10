Undersköterskor till Hälsocentralen Höga Kusten, Sommar 2026
2025-12-10
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
I Närsjukvårdsområde Väster ingår förutom fem hälsocentraler, verksamheter på Sollefteå sjukhus, akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik och rehabilitering och neurologi samt länsövergripande uppdrag. Länsuppdragen är 1177 (vårdguiden på telefon), Ungdomsmottagningarna, FBHV (Föräldra- och barnhälsovårdspsykologerna), Barn och ungdomsentrén 7-17 år psykisk hälsa och Livsstilmedicin Österåsen.
Nu söker vi undersköterskor/omvårdnadsassistenter till Hälsocentralerna Höga kusten. Tjänsterna avser vikariat på heltid över sommaren 2026.
Hos oss erbjuds du ett varierande arbete med många möjligheter att få en bred erfarenhet av dagens 1:a linje vård. Vi jobbar ständigt med utveckling och digitalisering och försöker ständigt hitta innovativa lösningar för att kunna ge en trygg och säker vård. Tillsammans med dina arbetskollegor fördelar ni arbetet i teamet och verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi har öppet vardagar mellan 08.00-16.30.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, alternativt dig som studerar till läkare eller sjuksköterska och har avklarat termin 4. Du som studera till sjuksköterska via Umeå universitet ska ha avklarat termin 3.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Strukturerad
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
