Undersköterskor till framtidens geriatrik i sommar på Södertälje sjukhus
2026-02-13
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, vårt verksamhetsområde leds också av sjuksköterskor!
Undersköterskor till framtidens geriatrik i sommar på Södertälje sjukhus:
Verksamheten flyttar i början av 2026 in i nybyggda lokaler som ger unika förutsättningar - här får Du en möjlighet att vara med och bygga framtidens geriatrik.
C7 Geriatrik med inriktning rehabilitering
C8 Geriatrik med inriktning kognitiv svikt
C9 Geriatrik GAVA med inriktning geriatrisk akutvård
K4 Palliativ avdelning med fokus på avancerad palliativ vård
Nu söker vi dig som skulle vara intresserad av att arbeta med oss under sommaren.
I din roll som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden av patienterna i ditt vårdlag. Under ett arbetspass har du regelbundna uppföljningar tillsammans med övriga i teamet och du har ett särskilt fokus på patientens tillstånd, planering och behandling. Du förväntas ha ett personcentrerat förhållningssätt och utgå ifrån att varje patient har unika behov och förutsättningar där även patientens närstående är en viktig pusselbit och tillgång. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord för ditt dagliga arbete och vi ser patientsäkerhet, samarbete och kommunikation som viktiga delar.
Personliga egenskaper:
Egenskaper som värdesätts hos oss är personlig mognad, noggrannhet, ödmjukhet med ett gott bemötande till våra patienter och dina kollegor. Som person är du engagerad, positiv och lyhörd inför patienternas behov. Du kan arbeta strukturerat och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter när det behövs samt värdesätter ett gott samarbete kollegor sinsemellan.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram 3 år (2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet, Komvux, tre terminer (minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Se Socialstyrelsens fulla beskrivning av kraven för att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.
• Sjuksköterskestudent som avslutat termin 4 eller uppåt på sjuksköterskeprogrammet. Du blir då
anställd som assistent omvårdnad.
• Läkarstudent som avslutat termin 5 eller uppåt på läkarlinjen. Du blir då anställd som assistent
omvårdnad
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av geriatrisk och/eller palliativ vård på sjukhus.
• Specialistutbildning inom relevant område.
• Handledarutbildning.
Anställningsform:
• Timanställning. Du kommer bli tilldelad ett schema och kommer att arbeta dag/kväll, natt eller 3-skift (dag, kväll, natt) och ca varannan helg. Observera att du behöver vara tillgänglig för arbete under vecka 25-34.
• Du förväntas vara tillgänglig med start från midsommar och större delen av sommaren.
• Intervjuer kommer att ske löpande.
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ha ett utfärdat bevis från Socialstyrelsen om att få använda yrkestiteln undersköterska. Innehar du inte detta bevis kommer din yrkestitel istället bli sjukvårdsbiträde, till dess att bevis eventuellt kan uppvisas. Läs mer om kraven för att kunna få bevis om den skyddade yrkestiteln undersköterska på Socialstyrelsen.
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
