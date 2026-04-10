Undersköterskor till Ekparkens vård- och omsorgsboende
2026-04-10
Du som undersköterska har en viktig samhällsroll. Vill du utvecklas i en framtidsbransch och göra det möjligt för hyresgästerna på Ekparkens vård- och omsorgsboende att leva ett värdigt och meningsfullt liv? Vi söker två nya kollegor som kommer arbeta dagtid.
Ekparken är ett mindre boende med inriktning för personer med kognitiva sjukdomar. Vi är stjärnmärkta sedan flera år tillbaka och jobbar dessutom aktivt med nollvision, vilket innebär inga begränsningar eller tvång inom demensomsorgen. Vi arbetar personcentrerat och med stor respekt för den enskilda individen. Hyresgästerna ska ha en stor delaktighet i hur deras insatser utförs. Boendet är centralt placerat nära till kommunikationer och flera vackra grönområden. Sammanlagt finns här 40 lägenheter. På gångavstånd har finns mataffär, pizzeria, grill och Örgryte nya kyrka. På andra sidan vägen breder hela Delsjöområdet ut sig med natursköna stigar och vandringsleder.
Vi värdesätter ditt engagemang och din kompetens. Du är den som får vardagen att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos hyresgästen och tar vara på individens resurser. Du motiverar och stimulerar hyresgästen utifrån dennes individuella förutsättningar i det egna hemmet som är en del av vård- och omsorgsboendet.
I arbetsuppgifterna ingår allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, uppmuntran och stöd i sociala aktiviteter till samverkan med anhöriga. Vissa arbetsuppgifter utför du på uppdrag av legitimerad personal. Du är också fast omsorgskontakt som hjälper hyresgästen att formulera sina behov och önskemål.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Bli en del av vårt team och gör en viktig samhällsinsats samtidigt som du utvecklas och trivs på jobbet.
Ta chansen att göra skillnad i människors liv!

Publiceringsdatum: 2026-04-10
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna. Vi ser även att du som kommer bli färdig undersköterska till sommaren kan söka.
För rollen är det ett krav att du antingen har vidareutbildning inom vård och omsorg med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri eller att du har arbetslivserfarenhet kopplat till dessa inriktningar. Arbetet kräver datorvana för dokumentation i IT-system och goda svenska språkkunskaper både i tal och skrift för att kunna kommunicera effektivt med andra.
I din roll träffar du många människor, vilket kräver att du kan arbeta tillsammans med andra för att uppnå gemensamma mål. Du ska vara respektfull, öppen i dina möten och du ska alltid ha hyresgästernas bästa i fokus. Arbetsdagen kan ibland bli annorlunda än planerat eftersom du arbetar med människor, därför behåller du lugnet, balanserar olika krav och omprioriterar dina arbetsuppgifter.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Inget personligt brev behövs. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska slutkandidaten enligt lag visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa typen "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG

Arbetsplats
Göteborg

Kontakt
Ingrid Nyberg ingrid.nyberg@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3656962
